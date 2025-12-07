El prestigioso chef británico Heston Blumenthal adapta su cocina ante el auge del Ozempic para adelgazar: ofrece un menú más ligero

Cuando el chef estrella británico Heston Blumenthal, tres estrellas Michelin, empezó a seguir un tratamiento contra la obesidad, perdió el apetito. Convencido de que el éxito de estos medicamentos va a revolucionar la restauración, ahora ofrece una versión más ligera de su menú emblemático.

Tras Estados Unidos, los tratamientos antiobesidad GLP-1, conocidos por los nombres Ozempic, Wegovy, Mounjaro, etc., han irrumpido con fuerza en el Reino Unido.

Aunque no hay cifras oficiales sobre el número de usuarios de estas “skinny jabs” (“inyecciones para adelgazar”), que reproducen la acción de una hormona que ayuda a regular la glucemia y el apetito, estudios mencionan 1,5 millones de británicos, otros más de 3,5 millones.

Para Heston Blumenthal, que se cuenta entre ellos, “esto es solo el principio”.

Este hombre de 59 años, uno de los chefs británicos más famosos, abrió su restaurante “The Fat Duck” (“El pato gordo”) en 1995, en el pueblo de Bray, al oeste de Londres. Nueve años más tarde, Michelin lo coronaba con tres estrellas.

Tiene otros restaurantes con estrellas, especialmente en Londres y Dubái. También es una celebridad televisiva en su país y en el extranjero —aparece en el programa de telerrealidad Top Chef en Francia—, conocido por su enfoque que combina ciencia y cocina.

“Reinventarse”

En las entrevistas ya no habla solo de su cocina “multisensorial”, sino también de salud mental.

Hace dos años fue diagnosticado bipolar. Sus medicamentos le hicieron ganar 40 kilos y su médico le aconsejó un tratamiento contra la obesidad.

“Cuando empecé, ya no tenía hambre en absoluto. Era realmente extraño”, cuenta a la AFP. “Estaba saciado sin haber comido mucho”. Tras sentir cierta preocupación, comprobó con alivio que el tratamiento “no había matado” sus papilas gustativas.

Ha perdido 20 kilos, pero también ha comprendido “el peligro” para el sector de la restauración. “Esto va a tener un impacto enorme en nuestra manera de comer”. Además de tener menos apetito, la gente podría tener menos interés por la comida. Para un chef, es “un gran desafío, pero también un desafío estimulante”. Hay que “repensar” algunas cosas, “reinventarse”.

En Inglaterra, donde el 64,5% de los adultos tenían sobrepeso u obesidad en 2024, el servicio de salud público está desbordado por las solicitudes de cita de pacientes que buscan estos tratamientos.

Ante las listas de espera, cientos de miles de británicos se resignan a acudir al sector privado y pagar 175 libras (200 euros) al mes por el medicamento.

Desde principios de octubre, Heston Blumenthal ofrece el menú “The mindful experience”, con raciones dos veces más pequeñas que en su menú principal “The journey”, pero con las mismas texturas y sabores.

El precio es de 275 libras (75 menos que “The journey”), es decir, 314 euros. El servicio y el personal de cocina siguen siendo los mismos, justifica el chef.

Como aperitivo, una mousse aérea, con lima y té verde, desaparece en pocos segundos en la boca. “La idea es despertar el paladar”, explica Heston Blumenthal.

Un plato titulado “A la orilla del mar” se degusta con el sonido de las olas y las gaviotas en los oídos. El chef ha creado un helado de cangrejo, presentado en cucuruchos, al estilo de los helados italianos.

“Apreciar más”

El menú tuvo éxito desde las primeras semanas. De los primeros 80 clientes, solo uno dijo no haber comido lo suficiente.

“Cuando hay menos comida, se puede apreciar más”, afirma Heston Blumenthal, que puede pasar diez minutos mordiendo una sola uva, analizando cada una de sus sensaciones.

“Estar menos impulsado por el apetito me ha hecho más consciente de mis papilas. Me he sorprendido comiendo menos, pero con más reflexión”, dice el chef, que continúa con el tratamiento.

No es el único en ser consciente de la transformación en curso.

El chef de origen indio Atul Kochhar lanzó un menú con platos más pequeños después de oír a clientes decir: “Es un poco demasiado, no podremos comerlo todo”. “Mentiría si dijera que no estoy preocupado”, confesó en la cadena Channel 4.