Pablo Iglesias responde con contundencia al agitador Vito Quiles: "Soy comunista y puedo cenar en restaurantes que tú no puedes permitirte"

El comunicador de extrema derecha Vito Quiles, que ha ejercido de jefe de prensa de Alvise Pérez y fue el número 57 en su lista a las elecciones europeas, ha protagonizado otro enfrentamiento en redes sociales.

"Aquí tenéis al comunista Pablo Iglesias camuflado de senderista yendo a la zona business del aeropuerto de México. Lo de este panoli es de chiste", publicó Quiles en la red social 'X', acompañado de un vídeo en el que se veía al exlíder de Podemos entrando a la zona VIP del aeropuerto.

Iglesias no se ha quedado atrás y ha respondido con contundencia a Vito Quiles. "Soy comunista y puedo cenar en restaurantes que tú no puedes permitirte", ha escrito en 'X'. "Vas de pijo pero te cuelas en clase preferente del AVE (no puedes pagarla). Yo sí puedo pagarme una sala VIP en el aeropuerto, pero tu vídeo es del control del pasaportes. Dame tu móvil y te hago un bizum", ha finalizado.

El agitador, que está acreditado como periodista en el Congreso, es conocido por sus preguntas polémicas a los partidos de izquierdas, especialmente a Rufián.

El joven comenzó su andadura en el mundo de la comunicación publicando información y 'fake news' contra políticos y periodistas progresistas a través de las redes sociales y canales de difusión como Telegram. En relación con esto, Quiles tiene más de 267.000 seguidores en X (anteriormente Twitter) y otros 226.000 en Instagram. Posteriormente, comenzó a trabajar como reportero en EDA TV, medio dirigido por el periodista de ultraderecha Javier Negre.