Primera publicación
La cantante Katy Perry y el ex primer ministro Justin Trudeau oficializan su relación con unas fotografías de su viaje a Japón
Esta misma semana, el canadiense había comentado una foto de ambos posando junto al ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa
Katy Perry y Justin Trudeau ya no esconden su amor: la actriz y el exprimer ministro canadiense eligen París para su primera cita oficial
AFP
El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante estadounidense Katy Perry oficializaron su relación en las redes sociales, pocas semanas después de su primera aparición pública en una alfombra roja en París.
En una serie de fotos y videos publicados en su cuenta de Instagram el sábado, bajo el comentario "En Tokio de gira, y más", la intérprete de los éxitos "I kissed a girl" y "California gurls" apareció en la capital japonesa junto a Justin Trudeau, posando mejilla con mejilla, comiendo sushi y de espaldas, lado a lado, en un museo.
Esta misma semana, Justin Trudeau había comentado una foto del dúo posando junto al ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, publicada por el líder nipón. "Katy y yo estuvimos encantados de tener la oportunidad de sentarnos a su lado", escribió en X.
El exdirigente político de 53 años y la cantante de 41 habían sido vistos de la mano a finales de octubre en la alfombra roja de un cabaret parisino.
Justin Trudeau dejó su cargo de primer ministro en marzo, después de diez años al frente de Canadá. Él y su esposa, Sophie Grégoire, con quien tiene tres hijos, anunciaron su separación en el verano de 2023.Katy Perry, por su parte, compartió su vida con el actor británico Orlando Bloom y son padres de una hija.
En abril, la estrella pop formó parte de una escapada completamente femenina al espacio a bordo del cohete Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos.
