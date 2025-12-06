El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | Adiós a Eurovisión y a Gran Hermano
TVE abandona el festival de Eurovisión tras dos únicas victorias en 8 décadas: la de Massiel y Salomé. Y otra baja: Gran Hermano también marcha de Telecinco tras 24 años de pseudo entretenimiento.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
