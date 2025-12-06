Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | Adiós a Eurovisión y a Gran Hermano

Melody durante su actuación en Eurovisión. EFE/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Melody durante su actuación en Eurovisión. EFE/EPA/GEORGIOS KEFALAS / GEORGIOS KEFALAS / EFE

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
TVE abandona el festival de Eurovisión tras dos únicas victorias en 8 décadas: la de Massiel y Salomé. Y otra baja: Gran Hermano también marcha de Telecinco tras 24 años de pseudo entretenimiento.

