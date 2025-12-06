El pódcast de EL PERIÓDICO | Adiós a Eurovisión y a Gran Hermano

TVE abandona el festival de Eurovisión tras dos únicas victorias en 8 décadas: la de Massiel y Salomé. Y otra baja: Gran Hermano también marcha de Telecinco tras 24 años de pseudo entretenimiento.

