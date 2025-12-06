Gente
Nuria Roca presume del éxito de Juan del Val tras ganar el Premio Planeta
Chance
El reciente Premio Planeta ha colocado a Juan del Val en el centro de la actualidad literaria y Nuria Roca no puede ocultar el orgullo que siente por él. La presentadora vive estas semanas con enorme ilusión, viendo cómo la agenda de su marido se llena de actos, presentaciones y compromisos promovidos por el galardón, que le han llevado a recorrer distintas ciudades de España.
Nuria lo resume con humor al hablar del ritmo frenético que atraviesa el escritor: "Imagínate, está ahora en Barcelona, en Sevilla, es que claro, está secuestrado. O sea, cada día está en una ciudad. Y muy bien, muy muy bien". Con estas palabras deja ver que, aunque apenas paran, ambos están disfrutando del éxito profesional de presentador y del cariño del público.
Sobre los planes familiares, adelanta que, pese a la vorágine del Premio Planeta, conservarán sus tradiciones navideñas: "Pues nada, nos vamos a Valencia con mi familia en Nochebuena y Navidad. Y luego, sorpresa". Así, la pareja compaginará la intensa vida promocional del escritor con momentos de descanso en familia y algún plan especial que la familia prefiere mantener todavía en secreto.
- Jordi Sánchez, Fernando Tejero y Carlos Areces protagonizan una nueva serie de vecinos con Mediaset y Prime Video
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
- Tebas emprende acciones legales contra los futbolistas por sus protestas por el Villarreal-Barça de Miami
- El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado