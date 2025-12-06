Makoke alza la voz en defensa de Isa Pantoja y carga contra la crueldad hacia la hija de la tonadillera: "Me parece tremendo"

El distanciamiento entre Isa Pantoja e Isabel Pantoja vuelve a estar en el centro del foco mediático, y esta vez ha sido Makoke quien se ha posicionado claramente del lado de la joven. En plena tormenta emocional para Isa, marcada por reproches públicos y gestos que han alimentado la brecha con su madre, la colaboradora ha decidido alzar la voz para denunciar lo que considera un comportamiento extremadamente duro por parte de la tonadillera hacia su hija.

Makoke no ha escatimado en contundencia al hablar de la situación: "A mí me parece tremendo, es que no entiendo cómo se puede ser tan cruel", ha señalado, dejando claro que, aunque en el pasado ha criticado la forma en la que Isa se ha comportado con su madre, ahora empatiza con el sufrimiento de la joven. Ha reconocido que le ha echado en cara decisiones como elegir a Dulce como madrina de su hijo o ciertos desplantes que, a su juicio, fueron "muchos revés", pero aun así define el momento actual como "muy duro, muy duro" para la hermana de Kiko Rivera.

Además de defender a la hija de la tonadillera, también ha hecho un pequeño guiño a su propia vida personal, hablando de su esperada boda. Sin querer dar demasiados detalles, confesó que está deseando fijar la fecha definitiva: "Estoy loca por saber qué día va a poder ser, cuando esté todo y en cuanto pueda, os lo digo, pero tiene que estar todo listo para celebrar". Con estas palabras, deja entrever que atraviesa una etapa ilusionante en lo sentimental, mientras no duda en mostrar su lado más empático y protector con Isa Pantoja en uno de sus capítulos familiares más complicados.