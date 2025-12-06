Israel y Eurovisión: la geopolítica de los '12 points' sube de nivel

Un boicot tras otro boicot La bomba eurovisiva cayó el jueves por la tarde. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidía mantener la participación de Israel en el certamen de canciones más emblemático del continente. Varios países, entre ellos España, anunciaban en consecuencia que cumplirán con lo prometido y que no participarán en el festival del año que viene. Como Eurovisión desata pasiones, las redes sociales se convirtieron pronto en un enorme patio de vecinos que o bien se felicitaba por la decisión o bien la lamentaba. Y, sobre todo, discutía sobre los auténticos motivos del boicot frustrado. "La verdadera razón por la que España intenta excluir a Israel de Eurovisión", escribía en X @EylonALevy, exportavoz del Gobierno de Israel, sobre una imagen en la que se recogían los resultados de cuatro ediciones recientes de Eurovisión. En todas ellas los representantes de Israel superaron ampliamente a los españoles, lo que se explica tanto por las sesudas explicaciones geopolíticas con las que los expertos en el festival nos ilustran en cada edición como por un voto de reacción a la hostilidad contra Israel. Pero otro usuario de la red, @OunkaonX, le contestaba con una "imagen corregida": la de un barrio de Gaza devastado por las bombas. "Si Eurovisión es apolítica, traigan de vuelta a Rusia y Bielorrusia. Dejen de lado la maldita hipocresía occidental", escribió @suecatargaryen. "Perder a España (la afición más apasionada), a los Países Bajos (el mayor contribuyente financiero fuera de los cinco grandes) y a Irlanda (un gran país eurovisivo con mucha historia) arruinará este concurso para siempre. Todo porque quieren mantener un estado terrorista genocida", terció @eurofamiliaa. Si alguien echaba de menos un nuevo campo de batalla para que las visiones contrapuestas del mundo pudieran enfrentarse, está de enhorabuena.

Melody, en la edición del año pasado. / RTVE

Homenajes vía ChatGPT Ha vuelto a pasar esta semana, y cada vez va a pasar más a menudo porque el avance de la inteligencia artificial aplicada a tareas de gabinete de prensa es imparable. El Parlament balear homenajeaba el pasado jueves a Antonio Maura, presidente del Gobierno conservador en cuatro efímeras ocasiones durante la Restauración y una de las principales figuras políticas que han salido de las islas, con motivo del centenario de su muerte. La entidad del personaje seguramente no merecía que el tuit en el que la Conselleria de Cultura del Govern balear reseñaba el acto se hiciera con ChatGPT. Pero sin duda así fue, como queda claro leyendo la primera parte del mensaje, que recoge 'Diario de Mallorca': "Aquí tienes una propuesta de copy en catalán para X. El conseller Jaume Bauzà ha asistido hoy al acto conmemorativo del Centenario de la muerte de Antoni Maura en el Parlament. Un homenaje a una de las figuras políticas mallorquinas más influyentes de la época". Parece claro que el Departamento de Cultura pidió a ChatGPT que hiciera el tuit y después se olvidó de borrar la primera parte de la respuesta. Le sucedió hace algunas semanas ni más ni menos que al presidente de Colombia, Gustavo Petro. El Consejo de Estado del país le exigió retractarse de unas declaraciones contra una asociación de empresarios. Para hacerlo, el presidente le pidió también ayuda a ChatGPT, que cumplió con la tarea como siempre, con un estilo anodino y puramente funcional, como seguramente pretendía Petro. Pero se olvidó de borrar la primera parte: "Para cumplir con orden de juez de tutela publicar desde tu cuenta el siguiente texto que te sugiero". Tampoco sería raro que, en ese caso y en otros de disculpas exigidas por las autoridades, más que un olvido se tratase de una muestra más de desprecio o de rechazo.

Imagen del tuit publicado por parte de la Conselleria de Turismo del Govern balear. / DM

"Salo, de confinar nada" La entrevista en 'Salvados' de La Sexta a Salomé Pradas, principal cabeza de turco inicial por la gestión de la dana, dejó claro que la exconsellera del Govern valenciano cree que ha llegado el momento de pasar al ataque. En el programa, el más visto de la temporada, Pradas critica abiertamente a Carlos Mazón por no ponerse al frente de la gestión de la emergencia y continuar con su comida en El Ventorro mientras decenas de ciudadanos se ahogaban. Durante la entrevista, la exconsellera también reveló que el 29 de octubre del año pasado, el día de la dana, intercambió 'whatsapps' con Mazón que todavía no habían trascendido. El pasado viernes salieron a la luz, y, como era de esperar, producen tristeza, y también una indignación que recogieron las redes sociales. "Cojonudo", le dijo Mazón a Pradas antes de irse a comer, cuando la entonces consellera le informó de los avances de la mañana, y poco después de no cogerle el teléfono. Pero seguramente los mensajes más significativos son los que Pradas intercambió con el jefe de gabinete del entonces presidente valenciano, José Manuel Cuenca, que intentó que la consellera se comunicara solo con él y no con Mazón. Pradas informó a Cuenca, poco antes de las 16.30 de la tarde, de que le habían informado de que ya había "un fallecido en Utiel". Y después, cuando el agua ya anegaba numerosos municipios, le planteó la posibilidad de confinar a la población. "Salo, de confinar nada, por favor, calma", le contestó Cuenca en varios mensajes, en los que tampoco escatimó en paternalismo, aunque la cargo electa era ella, no él: "Confinar una provincia es una barbaridad". Cuando Pradas le contestó que "la cosa está muy muy mal", Cuenca le replicó: "Ya, mujer". La tuitera @letEReva resume la actitud de Cuenca con una palabra: "Machirulo".