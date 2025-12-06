Gloria Camila, feliz a pesar de su reciente ruptura con Álvaro García. ¿Enamorada de nuevo?

Gloria Camila atraviesa semanas intensas en lo personal tras confirmar, hace muy poco, su ruptura con el cantante gaditano Álvaro García, con quien mantuvo una relación de alrededor de ocho meses que ella misma definió como una historia bonita y en buenos términos. La hija de José Ortega Cano explicó en televisión que ambos habían decidido dejarlo después de su regreso de 'Supervivientes All Stars', al sentirse "sin capacidad mental ni emocional" para seguir con la relación, aunque dejó claro que se guardan cariño y respeto y que le desea lo mejor en su carrera musical.

En este contexto sentimental, Gloria reapareció en la fiesta navideña de Cuarzo en medio de los rumores que la relacionan con Manuel Cortés, que ella misma ha desmentido. A la cuestión de cómo se encuentra, respondió simplemente: "Estoy bien, gracias". Sin añadir más detalles, la influencer dejó claro que, al menos de puertas para fuera, prefiere pasar página con discreción y sin dramatizar su situación.

Sobre si desea una paz definitiva con Ana María Aldón de cara a 2026, la hija de Rocío Jurado optó por el silencio y no contestó a la pregunta, evitando alimentar un conflicto familiar que arrastra desde hace tiempo. Del mismo modo, guardó silencio cuando le preguntaron si tiene ganas de encontrar de nuevo el amor, manteniendo una línea clara: su corazón y sus planes sentimentales se quedan, de momento, lejos del foco mediático.

A la cita llegó acompañada de Olga Moreno, con quien mantiene una relación de confianza desde hace años. Sin embargo, la empresaria prefirió no atender a la prensa y pasó de largo ante los micrófonos, dejando que fuese Gloria quien, con una sola frase y muchos silencios, marcara el tono de la noche sobre su recién estrenada soltería y el delicado momento familiar que atraviesa.