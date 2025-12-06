Fani Carbajo se posiciona junto a Isa Pantoja: "Si duele entre familia de sangre, imagina siendo adoptada"

Fani Carbajo ha vuelto a hablar sin filtros y lo ha hecho para posicionarse claramente del lado de Isa Pantoja en su conflicto con Isabel Pantoja. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que vive un momento tranquilo y centrado en nuevos proyectos personales, no ha dudado en expresar su opinión sobre la compleja relación entre madre e hija, mostrando una gran empatía hacia la joven.

"Si es doloroso cuando hay una ruptura familiar y es de sangre, imagínate cuando eres adoptada, que esperas recibir ese amor que no te dieron de pequeña y te encuentras todo lo contrario", comenzó diciendo con firmeza. "Ella ha construido su familia a base de palos, y le ha costado mucho", añadió, dejando claro su apoyo a Isa Pi.

Fani también reflexionó sobre los vínculos familiares y el perdón: "La sangre no obliga a querer ni a perdonar. Ella no tiene por qué aguantar según qué cosas, y hace muy bien en no perdonar, aunque también está ahí si pasa algo. Eso habla bien de ella". La influencer incluso compartió una comparación personal, mencionando sus propias vivencias familiares para respaldar su punto de vista.

Además, aprovechó para enviar un mensaje lleno de buenos deseos a Tamara Falcó, tras los rumores sobre su tratamiento de fertilidad: "Yo deseo de corazón que consiga ser mamá. Ya que su marido le ha sido fiel - y fuera de bromas -, le mando toda la suerte del mundo".