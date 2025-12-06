El zasca del escritor David Uclés a la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso: "Entonar una disculpa sincera siempre engrandece"

David Uclés, escritor, músico y dibujante, sigue consolidándose como uno de los fenómenos literarios del momento. Su libro 'La península de las casas vacías' le ha llevado a recibir múltiples reconocimientos en los últimos meses.

Este miércoles por la noche ha sumado uno más: el Premio Influyentes, en la categoría de Cultura.

Sin embargo, el momento más comentado de la velada ha llegado cuando el autor ha decidido dirigirse de forma crítica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encargada de clausurar la gala.

Un discurso contundente

Tras agradecer el premio y recordar el riesgo que asumió al abordar la Guerra Civil desde una mirada con la que “quería honrar a todas las víctimas”, Uclés ha centrado su intervención en la idea de responsabilidad política.

“Necesitamos que nuestros representantes gobiernen para todos, que se tenga en cuenta la libertad, por supuesto, pero también la solidaridad”, afirma.

Sin citarla inicialmente, ha cuestionado una de las banderas discursivas de Ayuso: “La libertad de que cada uno haga lo que le dé la gana no es más que individualismo radical”.

"Liberticida"

“La libertad sin empatía implica siempre egoísmo. Aquel que se siente libre de actuar sin tener en cuenta al otro, bien podría llamarse liberticida”.

El escritor ha alertado de las consecuencias de gobernar sin solidaridad: “Cuando nos gobiernan sin solidaridad, las casas, las universidades, los hospitales... se quedan vacíos”.

Las cuatro denuncias

A partir de ahí, Uclés ha ennumerado los problemas que, según él, afectan a la ciudadanía madrileña:

Ha denunciado las largas listas de espera, “alargadas a propósito en ocasiones para que los gerentes privados se llenen los bolsillos”, en referencia al reciente escándalo del hospital de Torrejón de Ardoz.

Ha reconocido que ni siquiera su éxito editorial le ha permitido acceder a una vivienda digna: “A pesar de haber vendido 300.000 ejemplares, todavía no me puedo comprar una casa en Madrid que no sea un zulo sin ventanas”.

El autor ha expresado su preocupación por el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo: “Temo que haya que viajar al extranjero para abortar”.

Ha criticado la situación de la universidad pública madrileña y el riesgo de caos por falta de inversión: “Según los propios rectores, en unos años no quedarán ni los muebles”.

Llamamiento a la reflexión dirigido a Ayuso

Tras mencionar sus visitas a universidades y servicios de emergencias, Uclés ha asegurado que ciudadanos de distintas ideologías le expresan en más de una ocasión una misma demanda: “Que nuestros políticos gobiernen para todos y no solo enarbolando la libertad, sino también la solidaridad”.

Finalmente, se ha dirigido directamente a la presidenta madrileña: “Presidenta, no la conozco, no tengo el honor y me gustaría algún día poder hacerlo, pero espero que esto le pueda hacer simplemente reflexionar”.

“Nunca es tarde para dar un paso atrás. Entonar una disculpa sincera siempre engrandece”, ha continuado.

Tras salir de la gala de premios, el autor ha publicado en Instagram un vídeo mostrando su felicidad ya no solo por recibir el galardón, sino por "poder decirle a Ayuso a la cara lo que pienso de su actitud política y de su gobierno, pese a que miraba más su regazo que el atril".

La réplica implícita de Ayuso

Minutos después, Ayuso ha subido al mismo estrado que él para clausurar la gala. Y, aunque no ha hecho mención al discurso de Uclés, la presidenta de la comunidad de Madrid ha aprovechado su intervención para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, denunciar una "estrategia de la carcoma" -referiéndose a una estrategia de demolición paulatina de la unidad nacional- contra su figura y criticar lo que ha calificado como “decisiones liberticidas”.

La presidenta ha invitado al escritor, y a todos los otros galardonados, a tomar un café en la Puerta del Sol, en un gesto que ha contrastado con la tensión implícita en la velada.

Una noche de talento y sensibilidad

El reconocimiento a Uclés se ha enmarcado en una gala marcada por el talento cultural.

Su discurso, cargado de emoción, reflexión y crítica social, ha puesto el acento en la necesidad de escucharnos más como país y de construir una idea de libertad que no excluya la solidaridad.

