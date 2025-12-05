Última hora sobre el estado de salud de Sheila Devil: ingresada de urgencia

La preocupación ha vuelto a instalarse en el seno de la familia del fallecido Camilo Sesto. Una nueva crisis de salud ha obligado a trasladar de urgencia a su heredera universal, conocida popularmente en la actualidad como Sheila Devil, hasta las instalaciones médicas. Según las últimas informaciones, la joven se encuentra ingresada en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid, un centro sanitario que ya conoce debido a episodios médicos anteriores. Esta noticia ha reactivado todas las alarmas sobre su estado físico y emocional, manteniendo en vilo tanto a sus allegados como a los medios de comunicación que siguen su evolución desde hace años.

Ha sido el periodista Sergi Ferré, a través de su plataforma digital Conexión Ferré, el encargado de destapar esta exclusiva informativa. Pocas horas después de saltar la noticia, las confirmaciones comenzaron a llegar desde distintos frentes televisivos, corroborando que la situación reviste cierta gravedad o, al menos, la suficiente entidad como para requerir atención hospitalaria continuada. Aunque los motivos clínicos específicos permanecen bajo la más estricta reserva por deseo de la familia, el ingreso es un hecho confirmado.

La incondicionalidad de Lourdes Ornelas ante la adversidad

En medio de este nuevo revés, una figura emerge nuevamente como el pilar fundamental de soporte: Lourdes Ornelas. La madre de Sheila ha demostrado una vez más su compromiso inquebrantable. Testigos presenciales y cámaras de televisión han captado a Ornelas accediendo al recinto hospitalario este jueves, con semblante serio y visiblemente afectada por la situación. Su presencia en el centro es constante, evidenciando la angustia que vive una madre ante la inestabilidad de su hija.

Distintos colaboradores de televisión han aportado datos sobre estas visitas. Isabel Rábago, desde el plató del programa Y ahora Sonsoles, ha verificado que la mexicana acude diariamente al hospital para acompañar a la paciente. Evita dejarla sola en cualquier momento, asegurándose de que cuente con apoyo familiar durante este trance. Pese a la insistencia de los reporteros congregados a las puertas del centro médico, Lourdes ha optado por el hermetismo absoluto. Prefirió guardar silencio ante las preguntas de la prensa, rechazando ofrecer declaraciones sobre el diagnóstico o la evolución de Sheila Devil, protegiendo así la intimidad de lo que ocurre en la habitación del hospital.

Un historial médico marcado por la reincidencia

Lamentablemente, esta situación dista de ser un hecho aislado. Desde el año 2021, la salud de la joven ha sido motivo de titulares recurrentes y de una profunda inquietud social. Aquel año marcó un punto de inflexión tras un grave accidente de bicicleta que la mantuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos durante un largo periodo, luchando por su vida. Desde entonces, las recaídas y los ingresos han sido frecuentes, generando un patrón que mantiene en alerta constante a su entorno.

Hace escasos meses, fue la propia Lourdes Ornelas quien, en un acto de desesperación y sinceridad, compartió públicamente su temor por el estilo de vida y las decisiones que estaba tomando su hija. La transformación de Camilo Blanes a Sheila Devil ha venido acompañada de cambios drásticos y de una exposición pública que a menudo ha evidenciado una gran fragilidad. Los problemas de salud se han encadenado, convirtiendo las visitas a urgencias en una triste rutina que impide la total recuperación y estabilidad de la heredera del legado de Camilo Sesto.

El silencio digital y la última imagen pública

Paralelamente a la realidad hospitalaria, el mundo virtual también ofrece pistas sobre el estado anímico de la protagonista. Acostumbrada a compartir momentos, a veces controvertidos, de su día a día en internet, su actividad se ha detenido. La última huella digital que consta en sus redes sociales data del pasado 25 de noviembre. Aquella publicación mostraba un primer plano de Sheila, con la mirada perdida hacia el infinito, una imagen que ahora cobra un nuevo significado a la luz de los acontecimientos recientes.

Ese silencio en las plataformas digitales, sumado al ingreso de urgencia, sugiere que la situación requiere toda la atención médica posible. Seguidores y curiosos permanecen a la espera de un parte médico oficial o de alguna declaración que arroje luz sobre este nuevo capítulo en la complicada biografía de Sheila. Mientras tanto, el equipo médico del Puerta del Hierro trabaja para estabilizar su condición, bajo la atenta y preocupada mirada de una madre que se niega a rendirse.