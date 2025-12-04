Sezar Blue, influencer gastronómico, carga contra algunos compañeros de profesión: "Me niego a apoyar ese sistema"

Sezar Blue, creador de contenido gastronómico, siempre se ha caracterizado por hablar de forma honesta con su comunidad, lo cual ha provocado que se encumbre como uno de los influencers más importantes del gremio en nuestro país.

Y es que uno de los temas con los que siempre ha sido sincero en entrevistas de todo tipo ha tenido que ver con su opinión sobre cómo funcionan otros influencers foodies. Sobre todo, con respecto a ciertas prácticas muy criticadas.

En este caso en concreto, Sezar Blue participaba en una entrevista del podcast conocido como 'El Plato Fuerte', donde nos ha dejado con varias declaraciones que no tienen ningún tipo de desperdicio.

"Si un restaurante ha llamado a ciertos influencers que sé que han cobrado por ir, yo prefiero no hacerlo. Me niego a apoyar se sistema", comentaba Sezar Blue en referencia a cómo funciona la interacción que hay entre los restaurantes y algunos influencers.

En este mismo sentido, Sezar Blue se suma a esa corriente crítica con respecto a que los locales paguen a un influencer para que estos les hagan una buena review y la suba a sus redes sociales.

Algo que tendría que ver con la idea de que la opinión de estos influencers se encontraría contaminada y envuelta en un conflicto de intereses, convirtiéndose más en una promoción que en cualquier otra cosa.

De hecho, Sezar Blue iba más allá y proponía una iniciativa que no ha dejado indiferente a nadie: "Si tuviera recursos suficientes, haría una web donde pudieras consultar si un influencer ha ido a un restaurante cobrando".

Por otro lado, algunos fans piensan que las palabras de Sezar Blue son un dardo disimulado a Cenando con Pablo, otro influencer con el que se peleó hace ya unos años, pero no hay nada confirmado al respecto por ahora.