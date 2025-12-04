Glòria, jubilada de 68 años que busca el amor en First Dates: "Me casé sin estar enamorada y siendo virgen"

Coqueteo, confesiones sexuales y un baile con los cuerpos muy juntos y una mano incontrolada. La cita que mantuvieron Glòria, una manresana de 68 años, y Fèlix, un vecino de Torelló, en el capítulo del programa First Dates emitido este lunes por la noche en Cuatro, lo tuvo todo. Incluso un giro final con sorpresa.

El encuentro empezó con la jubilada de Manresa, exdependienta de tienda, advirtiendo que ella, a los hombres, los “capta enseguida”. A primera vista, Fèlix le había parecido “un poco chulito” y reconocía que no había sentido “ninguna flecha” en el corazón, pero aun así se mostraba dispuesta a darle “una oportunidad”. El osonense, extaxista de profesión, por su parte, se quedó un poco sorprendido por el color del pelo de la manresana, un azul eléctrico: “Eso no encaja mucho con mis gustos”.

Hechas las presentaciones, ninguno de los dos tardó en poner sobre la mesa qué esperaban de la cita. “Yo busco pareja, pero sin convivencia”, remarcó él. Y ella asintió riendo: “Yo, lo máximo que he estado con un hombre son cinco años. Busco una pareja para los fines de semana y para reír”. La historia vital de Glòria explica esta prudencia. “Me casé sin estar enamorada y siendo virgen… Lo pasé muy mal”, recordó entre copa y copa.

La jubilada de Manresa que buscava l'amor a Cuatro / Cuatro

Marcados los límites, el sexo surgió en la conversación y la jubilada se abrió un poco más, reconociendo que le gusta que le toquen los pies y que no es partidaria de los “aquí te pillo aquí te mato”. “Si vengo a la cocina a buscarte por detrás…”, insinuó Fèlix. “Te doy un golpe con la sartén”, respondió bromeando ella.

Llegados a este punto, la exdependienta intentó poner freno a la cita. “A mí me gusta ir poco a poco y este hombre va muy deprisa”. Aun así, de la mesa del restaurante pasaron a la zona privada, donde bebieron vino y el de Torelló le propuso bailar. Un baile sensual y con la mano del extaxista intentando bajar más allá de la cintura, como despedida antes de la resolución final.

Preguntada sobre si le gustaría volver a ver a Fèlix, Glòria pareció dubitativa: “Mira, pues no lo sé… Al principio pensaba: ay, este hombre me da cosita”. Aunque enseguida añadió: “Pero no me importa. Ya te iré conociendo”. Y, sin añadir intriga, el pretendiente de Torelló también aceptó volver a verse. La tomó de la mano y ambos se levantaron con un sencillo: “Sí, sí, pues hala, ya está”.