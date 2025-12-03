Lolita Flores se derrumba al hablar del documental de su hermano Antonio: "No puedo verlo"

Lolita Flores ha visitado este martes el plató de 'Y ahora Sonsoles' para hablar de la nueva temporada de su obra 'Poncia' en el Teatro de Bellas Artes de Madrid después de una exitosa gira de varios meses por diferentes ciudades de nuestro país.

Volcada en la interpretación aunque reconoce que la canción le ha dado mucho -sobre todo en Latinoamérica, ya que como se lamenta en España no le han dado demasiadas oportunidades al no ser una "gran vendedora de discos"- la artista está en uno de los momentos más dulces de su vida y por el momento no piensa en la jubilación a sus 67 años: "Por suerte tengo mucho trabajo. Yo ya tengo cotizados 49 años aunque la Seguridad Social solo me dice que he estado 37 años. Yo ya tengo mi pensión, pero mientras tenga salud, le dejo las pensiones a todas personas que las necesitan más".

El secreto de su bienestar, como ha desvelado a Sonsoles Ónega, un ajo crudo cada mañana. "Yo nunca me he vacunado de la gripe. Creo en la medicina, cuando tienes que tomar antibióticos tienes que tomarlos, pero también te puedes mantener con cosas naturales, suplementos y comiendo sano... Yo me tomo todos los días mi tostada de pan integral con miel y canela, mi jamón, mi café y mi diente de ajo crudo" ha relatado.

Al hilo de cómo se trata a la muerte en 'Poncia', Lolita ha confesado que sigue hablando a diario con sus muertos, sus padres Lola Flores y Antonio González 'El Pescaílla', y su hermano Antonio Flores: "En mi casa el luto se ha llevado de manera diferente. Hablo con ellos como con cualquiera. Han sido tres seres de luz y yo creo que nos siguen dado esa luz".

Hablando del cantante de 'No dudaría', hace unos días se estrenó la película documental con la que su sobrina Alba Flores rinde tributo a su padre, 'Flores para Antonio', y descubre su lado más personal y familiar a través de imágenes, videos caseros, documentos inéditos y testimonios de sus seres queridos.

Y ha sido al recordar a Antonio cuando Lolita se ha derrumbado y no ha podido contener las lágrimas. "Lo vi en el Festival de San Sebastian pero ya no puedo verlo más" ha admitido muy emocionada. "Tengo la herida abierta todavía y me cuesta mucho hablar del tema. Es mi vida, es mi paraíso, donde mi hermana Rosario y yo queremos ir cuando muramos. Es lo que yo tenía" ha revelado.

Aunque ella no es capaz de volver a ver el documental, sí ha invitado a todo el mundo a hacerlo porque "Alba se ha reencontrado con la esencia de su padre, y ha contado quién era mi hermano además de un compositor maravilloso". "Una persona con un corazón inmenso, adorando a su familia y que todo lo que le salía del corazón lo escribía en un papel" ha añadido enjugándose el llanto.

"Hay familias y familias, y si yo puedo presumir de algo es de la familia que tengo y desgraciadamente hay mucha gente que no la tiene. Mi familia es mi mayor triunfo. Mis hijos, mis nietos, mis amigos, a eso me quiero dedicar cuando me retire" ha concluido.

Una entrevista en 'Y ahora Sonsoles' que ha coincidido con el 32 cumpleaños de su hijo Guillermo Furiase. "Hemos comido, ha soplado las velas y ya está, luego ya se ha ido con sus amigos. Es muy mayor ya y ya no puedo llevarlo al parque de bolas" ha expresado con una sonrisa respecto a la celebración de esta fecha tan especial

Tras el programa, Lolita ha esquivado las preguntas sobre Isabel Pantoja, pero sí ha confesado el gran cariño que tiene por la familia del que fue uno de sus grandes amores, Paquirri: "Yo le mando un beso muy fuerte a toda la familia Rivera, les quiero mucho. Pero no de ahora, de siempre".