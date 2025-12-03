Iñaki Urdangarin acudió a su próxima entrevista acompañado de Ainhoa Armentia | Exclusiva

Primer episodio de Mamarazzis de diciembre y, con un ojo ya puesto en la Navidad, toca repasar la actualidad más inmediata de la prensa del corazón. En este capítulo, Laura Fa y Lorena Vázquez abordan en su pódcast de EL PERIÓDICO cuáles han sido los motivos que –más allá de estrenos en las librerías y anuncios en la televisión– han llevado al rey Juan Carlos I e Iñaki Urdangarin a convertirse en los nombres de la semana.

Tampoco se quedan atrás otros famosos como John Travolta o Lady Di; y si barremos para casa, estos últimos días han cobrado protagonismo Bertín Osborne y, de nuevo, Los Javis. ¿Te quedas a descubrir por qué?

Juan Carlos I y su inoportuno vídeo "de influencer"

Sin lugar a dudas, el lanzamiento este miércoles de las memorias del rey emérito en España, bajo el título 'Reconciliación', era la noticia del día. Tanto su última entrevista en Francia como la reciente publicación de un vídeo al más puro estilo 'influencer', con la bandera española ondeando en el fondo gracias a un croma y él dirigiéndose a los más jóvenes en primer plano, auguraban que la obra iba a acaparar titulares. De momento, no podemos afirmar que eso haya sido así. Lo que sí ha conseguido el material, en cambio, es provocar crispación en la Casa Real, donde esta publicación se percibe tan inoportuna como innecesaria.

Sea como sea, lo primero que salta a la vista de esta autobiografía no se encuentra entre las páginas que relatan la vida del exmonarca desde su punto de vista, sino en la dedicatoria. Allí aparecen mencionados padres, hermano, hermanas, hijos, nietos... y ¡mujer! Habría sido más fácil cambiarlo por otro término más interpelativo –¿un "Sofi", quizás?–, pues si a la reina emérita le costaría identificarse con esos términos imaginamos que a los lectores, como a las Mamarazzis, les sucederá algo parecido.

La periodista Pilar Santos ha analizado (con mucho acierto) algunas de las carencias del libro en materia de fidelidad autobiográfica. ¿Dónde están los documentos que acreditan supuestas donaciones millonarias? ¿Y las amantes? Tampoco hay rastro ni palabra que haga referencia a la heredera al trono, la princesa Leonor. ¿O sí la hay? Todo depende de si tenemos en cuenta los reproches a la reina Letizia, señalada como gran culpable de que las nietas de Juan Carlos I sean las únicas en no haberlo visitado tras su exilio a Abu Dabi (de donde, por cierto, tampoco aclara si regresará algún día). En definitiva, reconciliación, lo que viene a ser reconciliación, poca.

Ainhoa Armentia, presente en la neuva entrevista de Iñaki Urdangarin

El programa va de antiguos miembros de la Familia Real, o eso se deduce por el siguiente protagonista. Y es que Iñaki Urdangarin, quien sigue empeñado en su renacer como figura pública, ha concedido una entrevista que se emitirá la próxima semana en La2Cat. En una charla distendida con Jordi Basté, viejo conocido suyo, el exmarido de la infanta Cristina repasará algunos aspectos de su matrimonio fallido y su paso por la cárcel, siendo el primero consecuencia del segundo, según ha avanzado la revista 'Semana' en exclusiva. Eso sí, de la Casa Real, apuestan Fa y Vázquez, no hablará: "Será más elegante".

Según han podido saber las Mamarazzis, detrás de las cámaras de RTVE se encontraba Ainhoa Armentia, siempre brindando apoyo incondicional a su pareja, tanto en lo personal como en lo profesional. Cabe recordar que ambos han repasado juntos el libro con tintes autobiográficos que el exjugador de balonmano tendría entre manos.

John Travolta, de rodaje por Catalunya

Hace unas tres semanas aterrizó en territorio catalán nada más y nada menos que el actor estadounidense John Travolta. Lo hizo a bordo de su jet privado, pero no como pasajero, sino como piloto. Desde entonces, el actor se ha movido entre Terrassa y Barcelona, aunque en su itinerario también se encuentra el archipiélago canario. ¿El motivo tras este viaje transoceánico? Cómo no, un rodaje: el intérprete está trabajando en un nuevo proyecto a cargo de la productora catalana Nostromo Pictures, desveló el periodista Joan Callarissa. Eso ha propiciado que en los últimos días hayamos visto imágenes del actor comiendo en el restaurante del hotel OHLA de la capital catalana o hayan trascendido informaciones que hablaban del alquiler de una casa en el Garraf por parte del protagonista de la icónica 'Grease'.

En lo que a producciones internacionales se refiere, el documental 'Dianarama', juego de palabras entre el nombre de la antigua Princesa de Gales y el programa británico Panorama, ha acaparado los focos esta semana. Su lanzamiento coincide con el 30 aniversario de la entrevista más famosa de Lady Di y servirá para desentramar las malas artes utilizadas por sus autores (y de las que la BBC era conocedora) para conseguir la "exclusiva del siglo". Sin ir más lejos, quienes fueron partícipes utilizaron documentos falsificados para hacer creer a la madre del príncipe Guillermo que estaba rodeada de espías.

Bertín Osborne y su enésima negativa a ejercer de padre

Ya dentro de nuestras fronteras, Bertín Osborne sigue sin ejercer de padre: "La paternidad no es el punto fuerte de Bertín", han comentado las Mamarazzis. Pese a haber reconocido como suyo al hijo de Gabriela Guillén, el cantante y presentador se niega a acatar un régimen de visitas impuesto por ella en el que los tres deberían estar presentes. ¿Cree Gabriela que podría perderse algo o simplemente vela por la comodidad de su pequeño?

Por último, las imágenes de Los Javis, de buen rollo por Grecia, contrastan con las recientes informaciones que hablaban de su mala relación tras la ruptura.

