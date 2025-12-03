Dani Martín se mete en política durante un concierto: "Os animo a que no votéis a..."

Un vídeo difundido en TikTok muestra al cantante Dani Martín deteniendo su actuación, en uno de sus conciertos de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, para dirigirse al público con un discurso cargado de crítica social y reconocimiento al trabajo de los profesionales esenciales durante los últimos años.

“El covid lo sacamos nosotros adelante, sobre todo los que sois médicos, doctores, enfermeros a los cuales no se les ha subido el sueldo”, expresa Martín ante los aplausos del público.

El artista también menciona a los equipos de ambulancias, bomberos y profesionales de la pedagogía, reivindicando su labor durante emergencias recientes.

“Creo que la dana la sacó el pueblo para adelante también”, añade.

Crítica a la clase política

El cantante continúa su intervención con un mensaje contundente hacia la clase política, cuestionando la falta de explicaciones y desconexión con la ciudadanía.

“Lo más acojonante es que todo es un bucle donde nadie nos da explicaciones”, denuncia.

“Os animo a que no votéis a nadie, para que se den cuenta de que nada representa a ninguno. Absolutamente ninguno”.

Martín afirma que los ciudadanos “valemos demasiado” y que nuestro corazón "es el mayor tesoro del mundo”, en un tono reivindicativo que sorprendió a gran parte del público.

Un mensaje para los jóvenes

El cantante también dedica parte de su discurso a los jóvenes y las nuevas generaciones, reclamando que tengan acceso a derechos básicos que, según él, se han vuelto más difíciles de alcanzar: “Espero que a los jóvenes y a los pequeños no se les ponga más difícil y que tengan derecho a una vivienda digna, a un puesto de trabajo digno, a sacar adelante sus sueños”.

Llamamiento final a los políticos

Pese a la dureza de sus críticas, Martín cierra su intervención enviando un mensaje directo, y conciliador, a los responsables públicos.

“Les mando un abrazo a todos esos políticos, para que piensen más en la ciudadanía y no en las empresas que les representan”.

El vídeo publicado en TikTok tiene, apenas 72 horas después de su publicación, más de 112 millones de reproducciones, más de 5.000 'me gusta' y 720 comentarios.