El alumno de canto de Rosalía que se ha hecho viral en Tiktok: "Me ha explotado la cabeza"

La trayectoria de las grandes estrellas suele medirse por sus estadios llenos y sus discos de platino, pero a veces son las historias pequeñas y cercanas las que revelan la verdadera esencia del artista. Actualmente, Rosalía disfruta de una etapa dorada gracias a la inmensa acogida de su álbum Lux, un trabajo que ha posicionado temas como La perla, Berghain o Sexo, violencia y llantas en lo más alto de las listas internacionales. Mientras la cantante catalana ultima los preparativos para su esperada gira mundial prevista para 2026, con paradas confirmadas en España, una anécdota de su pasado ha emergido con fuerza en las redes sociales, mostrando una faceta desconocida previa a su consagración global.

Este lunes, la plataforma TikTok se ha convertido en el escenario de un relato fascinante protagonizado por Pol, un joven músico catalán. A través de un vídeo que rápidamente ha captado la atención de miles de usuarios, Pol ha desvelado que, años antes del fenómeno de El mal querer, la estrella mundial fue su profesora particular de canto en un modesto piso de Barcelona.

Unos inicios modestos en el corazón de Barcelona

Todo comenzó gracias a una recomendación casual. Pol relata cómo su propio profesor de música le sugirió contactar con "una tal Rosalía", una joven promesa que por aquel entonces buscaba hacerse un hueco en la escena local. Siguiendo el consejo, el joven asistió junto a sus padres a un concierto en El Raval, donde quedó absolutamente impactado por la capacidad vocal de la artista. Aquella primera impresión fue determinante para querer aprender de ella.

Poco después, la insistencia y la admiración llevaron a Pol a un segundo recital, esta vez en un bar minúsculo de la Ciudad Condal. El ambiente era íntimo, casi familiar, con apenas 15 personas en el público. Al finalizar la actuación, Pol y una amiga se quedaron en la puerta, momento en el que Rosalía se acercó con naturalidad para charlar con ellos. Fue allí donde el joven le preguntó si impartía clases. La respuesta fue positiva, aunque condicionada a que ella encontrara un piso propio. La comunicación se mantuvo mediante Facebook, una herramienta que sirvió para cerrar el acuerdo una vez que la artista se instaló.

Tesoros sonoros guardados en un cajón digital

Las lecciones tuvieron lugar en el domicilio de la cantante cuando Pol tenía entre 17 y 19 años. Durante ese tiempo, el alumno acostumbraba a grabar las sesiones para poder ensayar y corregir errores posteriormente. Recientemente, al revisar esos archivos, el joven se topó con un material de valor incalculable: un audio donde se escucha a ambos interpretando una composición propia de Pol. "Me ha explotado la cabeza y he flipado", confiesa el tiktoker al mostrar la grabación donde la voz de la creadora de Motomami se funde con la suya en un tema inédito.

Además de las clases de técnica vocal, la relación académica trascendió al ámbito escolar. Pol ha revelado que su trabajo de investigación de bachillerato versaba sobre la influencia de la música afroamericana de los 70 en el hip hop de los 90. Para este proyecto, decidió entrevistar a su profesora. El vídeo de aquella entrevista, grabado en el mismo salón donde daban clase, muestra a una Rosalía joven y apasionada hablando de música, un documento visual que atestigua sus profundos conocimientos teóricos mucho antes de ser una referencia mundial.

El reencuentro virtual que emociona a los fans

Aquella etapa formativa concluyó cuando la carrera de la artista comenzó a despegar vertiginosamente. Fue la propia Rosalía quien tuvo que interrumpir las clases debido a los compromisos de la gira de su primer disco y la finalización de El mal querer, el álbum que lo cambiaría todo. Honestamente, le recomendó a otra docente que, según palabras de Pol, le "cambió la voz", gesto que él agradece profundamente en su publicación viral.

La magia de las redes sociales ha permitido cerrar el círculo de esta historia. El vídeo llegó hasta la propia artista, quien, lejos de ignorarlo, reaccionó con una cercanía conmovedora. "Hola Pol, dios mío, qué ilusión volver a saber de ti. Me hace muy feliz saber que sigues cantando y verte brillando. ¡Un abrazo gigante!", escribió Rosalía en la sección de comentarios. Este gesto demuestra que, pese al éxito arrollador de Lux y la fama planetaria, la cantante no olvida a las personas que formaron parte de su camino cuando los escenarios eran pequeños bares y las clases se daban en el salón de casa.