Miley Cyrus se compromete con el músico Maxx Morando

La estrella estadounidense Miley Cyrus se ha comprometido con el músico Maxx Morando tras cuatro años de noviazgo. Las especulaciones comenzaron cuando, a lo largo de esta semana, se difundieron varias fotografías en las que la intérprete de 'Flowers' aparecía con un anillo de pedida en el dedo anular de su mano izquierda. La revista People ha confirmado este martes la noticia del compromiso.

Cyrus, de 33 años, posó este lunes en la alfombra roja del estreno adelantado de la película 'Avatar: Fuego y Ceniza' en Los Ángeles con un llamativo anillo de diamantes, una pieza que de inmediato se convirtió en el foco de atención de los fotógrafos presentes.

La cantante Miley Cyrus besa a su novio Maxx Morando en la alfombra roja del estreno de la película «Avatar: Fire and Ash» el lunes 1 de diciembre de 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. / Associated Press / LaPresse / LAP

La cantante pone la voz a la banda sonora de la tercera entrega de la saga, cuya llegada a la gran pantalla está prevista para el próximo 19 de diciembre. Su aparición en este evento, vinculada tanto a su faceta profesional como ahora también a su vida personal, ha hecho del estreno uno de los momentos más comentados de la semana en el ámbito del entretenimiento.

Relación pública desde 2022

Maxx Morando, baterista de la banda Liily, y Miley Cyrus, conocida mundialmente por su papel en la mítica serie infantil de Disney 'Hannah Montana', hicieron pública su relación en abril de 2022, aunque se desconoce el momento exacto en el que comenzó su noviazgo. La pareja ha compartido pocos detalles de su vida en común, más allá de algunas apariciones conjuntas y menciones puntuales en entrevistas.

En una conversación con la revista Vogue, publicada en junio de 2023, Cyrus reveló que ambos se conocieron en una cita a ciegas, un encuentro que marcó el inicio de una relación que, con el paso del tiempo, ha ido consolidándose hasta desembocar en este compromiso.

Un nuevo capítulo en la vida sentimental de Cyrus

Antes de su relación con Morando, Miley Cyrus estuvo casada con el actor Liam Hemsworth desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2019, en una unión marcada por sus altibajos. Aquel matrimonio, seguido muy de cerca por los medios de comunicación, terminó en separación tras menos de un año de casados.

El compromiso con Morando abre ahora un nuevo capítulo en la vida personal de la cantante, que compagina este momento vital con su papel en la banda sonora de la nueva película de 'Avatar' y con su trayectoria artística ya consolidada. Aunque la pareja no ha ofrecido más detalles sobre planes de boda o fechas concretas, la confirmación de la noticia sitúa su relación en un nuevo horizonte.