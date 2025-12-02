Feria del Libro
Un mercado local, tacos y rap: la ruta de Collboni por Guadalajara (México) durante la FIL
El alcalde de Barcelona se une al 'influencer' gastronómico Aniol Güell para descubrir la gastronomía local del Mercado de San Juan de Dios
El alcade de Barcelona, Jaume Collboni, se ha unido al 'influencer' gastronómico Aniol Güell (en Instagram, @tacotios) para grabar un vídeo viral en Guadalajara, México, probando la comida local. El líder del PSC en Barcelona se encuentra en la ciudad mexicana por la celebración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025.
En el vídeo, publicado en las redes sociales, el alcalde barcelonés hace una visita al Mercado de San Juan de Dios de Guadalajara junto al creador de contenido. Además de probar la gastronomía, los protagonistas de la grabación se encuentran con un rapero que recita unos versos especialmente creados para Collboni.
Como explica Güell en su publicación, el ayuntamiento le contactó para hacerle un 'tour' al alcalde por su paso por Guadalajara. Collboni y el 'influencer foodie' saborean la torta loca mexicana, la birria de chivo (cabra) marinada en chiles y especias y estofada, y el popularmente conocido sushi mexicano.
"Hace 24 horas que estamos aquí pero ya hemos visto a través de un mercado y de la comida cómo es un país rico, plural, diverso y muy acogedor. Estamos muy contentos de estar aquí", asegura Collboni a cámara, antes de escuchar los versos del rapero 'freestyler' Jonathan Tamayo.
