La fama, un factor de riesgo: un estudio equipara la esperanza de vida de un famoso a la de un fumador

La fama en sí misma puede ser un factor crítico en el acortamiento de las vidas de los cantantes más allá de los riesgos del trabajo, al menos en el Reino Unido, Europa y América del Norte, sugiere una investigación de la Universidad Witten Herdecke de Alemania, recogida en 'Journal of Epidemiology & Community Health'.

Según el trabajo, estas 'estrellas' parecen morir alrededor de 4 años antes, en promedio, que sus pares que no habrían alcanzado el estatus de celebridad. Así, los investigadores sugieren que los efectos de la fama están a la par de ciertos otros riesgos para la salud.

Investigaciones publicadas previamente indican que los cantantes famosos tienden a morir antes que el público en general. Sin embargo, no está claro si la fama en sí, las exigencias de la industria musical o el estilo de vida asociado a la música contribuyen a este mayor riesgo, explican los investigadores.

Para arrojar más luz sobre este enigma, compararon retrospectivamente el riesgo de muerte de 648 cantantes, la mitad de los cuales había alcanzado el estatus de celebridad y la otra mitad no. Cada una de las 324 estrellas fue emparejada por año de nacimiento, género, nacionalidad, etnia, género musical y estado de solista o cantante principal en una banda con sus pares menos conocidos.

En conjunto, los análisis indican que surge un riesgo elevado específicamente después de alcanzar la fama, lo que la destaca como un posible punto de inflexión temporal para los riesgos de salud, incluida la mortalidad. Más allá de las explicaciones ocupacionales, nuestros hallazgos sugieren que la fama aumenta la vulnerabilidad dentro de un grupo ya de por sí en riesgo, explican.

El mayor riesgo asociado con la fama es comparable a otros riesgos conocidos para la salud, como fumar ocasionalmente, que conlleva un mayor riesgo de muerte del 34%, añaden. Este es un estudio observacional y, por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones firmes sobre causa y efecto. Los investigadores reconocen que la muestra de su estudio no fue global y se limitó a cantantes, lo que significa que sus observaciones podrían no ser aplicables a otras regiones del mundo ni a otros ámbitos de la fama, como la actuación o el deporte.

Pero una posible explicación de los hallazgos puede estar en "el estrés psicosocial único que acompaña a la fama, como el intenso escrutinio público, la presión del desempeño y la pérdida de privacidad", sugieren. "Estos factores estresantes pueden alimentar la angustia psicológica y conductas de afrontamiento perjudiciales, convirtiendo la fama en una carga crónica que amplifica el riesgo ocupacional existente", añaden.

La fama conlleva una importante seguridad financiera, un factor que frecuentemente se asocia con el envejecimiento saludable, mientras que la riqueza suele estar asociada con un menor riesgo de muerte prematura, señalan. Pero concluyen: "Ser famoso parece tan perjudicial que anula cualquier beneficio potencial asociado con un alto nivel socioeconómico. Una vez más, esto pone de relieve la mayor vulnerabilidad de las personas famosas, lo que sugiere la necesidad de protección y apoyo específicos para esta población".