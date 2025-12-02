Antonio Orozco, sobre su apoyo al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona: "Este es el proyecto más importante de mi vida"

Movento Stern, concesionario oficial Mercedes-Benz del grupo Movento, ha presentado una nueva edición de su programa de acciones solidarias, enmarcada en la gran gala 'Nit solidària Movento Stern' y dirigida a recaudar fondos destinados íntegramente al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el centro del Hospital Sant Joan de Déu especializado en la atención oncológica infantil. Un año más, el cantante de L'Hospitalet Antonio Orozco abandera la causa.

El encuentro de presentación, celebrado en el hospital materno-infantil ubicado en Barcelona, ha contado con la presencia del cantante y padrino de la iniciativa, Antonio Orozco; el gerente de Movento Stern, Quim Badia; la directora de Marketing de Moventia, Sandra Llunell; el director asistencial del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el Dr. Andrés Morales; Mariana Romero, fundraiser y responsable de Marketing y Comunicación del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, y la periodista Cristina Cubero.

"Qué más puedo hacer"

Durante el encuentro, el cantante de 'Devuélveme la vida' ha reiterado su compromiso con el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona y la relación estrecha que mantiene con el centro desde hace años. "Este es el proyecto más importante de mi vida, lo supe desde el primer año", ha reiterado, añadiendo: "Siempre pienso qué más puedo hacer, siento que todo lo que hacemos es poco".

Orozco ha desvelado, además, su voluntad de seguir reforzando este vínculo en futuras ediciones, sumando más iniciativas benéficas ligadas a la música en favor del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.

Cuatro grandes citas

El programa de este año incluye el próximo jueves, 4 de diciembre, con un concierto exclusivo de Orozco, que tendrá lugar a las 21:30 horas en la sala Luz de Gas de Barcelona. A continuación, el 17 de diciembre se celebrará la ya consolidada gala benéfica 'Nit solidària', la cuarta ya, en el concesionario Movento Stern de Sabadell, un evento que contará de nuevo con la colaboración de numerosas empresas y con la participación de personalidades reconocidas del territorio procedentes del mundo del deporte, la alta cocina, la televisión y la música.

El calendario solidario seguirá el 20 de diciembre, de 17 a 19 horas, con el 'show' musical 'La tarda de Llum' en el auditorio del Hospital Sant Joan de Déu. Presentado por Llucià Ferrer, el evento reunirá a diversos artistas del panorama musical. Además del propio Orozco, el espectáculo contará también con la participación de Beth Rodergas, Aina Da Silva, Miki Núñez, Lildami, Lax’n’Busto y Sexenni, que se suman para visibilizar la causa y apoyar la lucha contra el cáncer infantil.

El programa solidario de esta edición dio comienzo el mes pasado, con el torneode pádel solidario celebrado en el club Aurial Pádel Cornellà, el 15 de noviembre, que contó con la colaboración especial de la Fundación Enric Masip.

Durante la presentación, por su parte, el gerente de Movento Stern, Quim Badia, ha destacado el compromiso continuado de la compañía y de todo el equipo con este proyecto solidario: "Todo esto que hacemos tiene un gran sentido e intentaremos estar aquí ayudando", ha subrayado. Por su parte, el doctor Andrés Morales, director asistencial del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, ha puesto en valor el apoyo que recibe el centro, esencial para seguir avanzando tanto en investigación como en la asistencia integral a pacientes y familiares: "El impacto que tanto Antonio como Movento Stern generan es global y lo agradecemos muchísimo", ha señalado.

Una unidad pionera en España

El doctor Morales ha puesto en valor en esta ocasión la Unidad de Oncología Pediátrica Integrativa, una iniciativa pionera en el centro que combina terapias seguras y no farmacológicas, como acupuntura, nutrición, aromaterapia, masaje oncológico, perros de hospital e incluso música, con el objetivo de mejorar el bienestar de los pacientes.

Se trata de un proyecto único en España y del que existen muy pocas unidades en Europa, orientado a aliviar los síntomas y efectos secundarios de los tratamientos oncológicos y a mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias.