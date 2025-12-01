El exfutbolista Ibai Gómez (36 años), defiende a ultranza las rutinas de Marcos Llorente: "Llevo siete años haciendo deporte en ayunas"

Marcos Llorente está creando tendencia entre algunos de sus compañeros. Aunque muchos no comparten la actitud del futbolista ante algunos temas polémicos, está claro que la seguridad a la hora de defender sus ideales puede provocar que muchos terminen compartiendo rutinas o pensamientos con el madrileño.

Como ejemplo, la presencia de las gafas con cristales amarillos o rojos que cada vez se ven más entre los futbolistas, aunque no es lo único en lo que Llorente se ha convertido en 'influencer'.

Marcos Llorente / EL PARTIDAZO DE COPE

Así lo cuenta su excompañero, Ibai Gómez, que coincidió con el actual jugador del Atlético de Madrid en 2016 cuando ambos estaban en el Alavés.

Más allá de las lentes, Llorente también sigue una estricta rutina vital que gira en torno a los ritmos circadianos y ha comentado en alguna entrevista que solo come cuando hay luz natural, provocando ayunos de varias horas que no son para nada comunes entre los deportistas de élite.

Sin embargo, Ibai confirma cuán útil le fue seguir el estilo de vida de su compañero en el conjunto vasco una vez dio el paso a probar algo inaudito en su vida hasta entonces.

"Conocí a Marcos en 2016 y a mí Marcos y su familia me cambió la vida. Yo veía a Marcos tan superior físicamente, que no se lesionaba nunca, que entrenaba todos los días a unos ritmos altísimos, que entrenaba por las tardes. Yo decía, 'joder, ¡esto qué es!'", comenta el exentrenador del Andorra, recientemente destituido, en el pódcast 'Mentes Indomables'.

La realidad es que Llorente es uno de los jugadores más resistentes en Primera División y uno de esos 'soldados' del Cholo que lo juega absolutamente todo. No obstante, actualmente se encuentra lesionado después de marcharse con una afectación muscular en su muslo después de haber disputado 31 partidos seguidos completos, sin perderse ni un minuto.

El ayuno y cómo cambió la vida de Ibai Gómez al conocer a Llorente

Lo más sorprendente de todo para el exfutbolista de Bilbao es que todo aquel esfuerzo a que se sometía Llorente lo asumía en ayunas: "Le dije que era imposible que yo no desayunara. Yo, si salgo de casa sin desayunar, me mareo", comentaba.

Sin embargo, viendo los buenos resultados en su compañero, decidió probar de iniciarse en la misma rutina y el resultado le sorprendió gratamente: "Llevaré haciendo deporte en ayunas siete años", revela.

"Yo pensaba que hacía las cosas bien, porque no había probado otras. Y no es fácil probar otras cosas, las que no están impuestas por el dogma, por el sistema", indica Ibai, que luce también las mismas gafas amarillas que tan de moda puso el colchonero.

Más allá de la comida, también apunta cómo afecta el ritmo de vida de mucha gente que no encuentra el bienestar por culpa de hábitos insalubres que podrían evitarse.

"La sociedad hoy en día se mete a dormir a las 2 de la mañana, se levanta cansado, necesita café, se toma siete cafés. Como el último café se toma a las ocho de la tarde, no puede descansar bien, se vuelve a dormir a las 2 de la mañana. Todo luz artificial, la pantalla, el móvil, la tele... Es muy difícil descansar bien. Este círculo vicioso del que hablamos te hace estar de mucho mal humor y a nosotros eso nos perjudica", continúa.

Según él, es esto lo que provoca que la gente "esté de mal humor, más irascible" y por eso existen tantas críticas a las personas que deciden seguir otro estilo de vida: "Si todos estuviésemos con un humor bueno que va con este estilo de vida, sería todo mucho más maravilloso para todos", termina el exfutbolista.