Casas de famosos
Así es la mansión de la infancia de Donald Trump en Nueva York: a la venta por un precio millonario tras años abandonada
La antigua casa del presidente de los Estados Unidos vuelve al mercado tras una reforma integral
Trump y sus reformas en la Casa Blanca: del nuevo salón de baile brilli-brilli al asfalto en el jardín de las rosas de Jackie Kennedy
La remodelación de la Casa Blanca de Trump continúa con el Baño Lincoln
Mariona Carol Roc
La casa donde vivió Donald Trump durante los primeros años de su vida vuelve a estar en venta tras haber estado abandonada durante años.
Se trata de una vivienda de estilo Tudor ubicada en Jamaica Estates, un barrio acomodado de Queens (Nueva York), construida en 1940 por Fred Trump, padre del presidente de los Estados Unidos. La familia residió allí hasta que, diez años después, se mudaron a una vivienda mayor en la misma zona.
Décadas más tarde, el inmueble ha pasado por numerosas manos. Su último cambio de propietario se produjo en febrero, cuando fue adquirida por el promotor Tommy Lin por 835.000 dólares tras haber permanecido abandonada durante años.
De la decadencia a la renovación
El actual dueño, Tommy Lin, compró la casa en pésimas condiciones: sin agua, sin electricidad y con moho en el sótano y en el tejado debido a una tubería rota. Aunque Lin suele dedicarse al desarrollo de apartamentos y casas adosadas, decidió apostar por este inmueble por su valor histórico y el potencial del mercado.
Lin invirtió unos 500.000 dólares en una reforma total del interior mientras mantenía intacto el encantador exterior de ladrillo y estuco.
El resultado: una vivienda de 2.500 pies cuadrados (232.2576 m2), más un sótano de 1.000 (92,90304 m2), distribuida en cuatro niveles, equipada con cerraduras inteligentes, sanitarios tecnológicos y un diseño más moderno. Ahora se ofrece por 2,3 millones de dólares.
Vecindario de alto nivel
Jamaica Estates, a unos 14 kilómetros de Manhattan, registra precios elevados en el mercado inmobiliario: actualmente cuenta con ocho propiedades por encima de los 3 millones de dólares y, este mismo año, una casa de seis habitaciones se vendió por 4 millones.
Según Realtor.com, el precio mediano de venta en septiembre fue de 1,5 millones.
Auge especulativo tras la victoria de Trump
El historial reciente de esta propiedad es tan llamativo como su arquitectura. La noche electoral de 2016, en la que Trump y Hillary Clinton se disputaban la presidencia del país, Michael Davis, socio fundador de una firma de capital privado, compró la casa por 1,39 millones de dólares apostando por una victoria de Trump que la mayoría de encuestas descartaba.
Su intuición le reportó beneficios inmediatos.
Un nuevo capítulo para una casa emblemática
Tras años de abandono y una costosa restauración, la casa conectada a los inicios de la vida de Donald Trump busca ahora un nuevo propietario.
Sin motivación política, según Lin, pero con la esperanza de que su singular historia y su renovado diseño se traduzcan en una venta rentable.
Con su mezcla de pasado presidencial, auge especulativo y renovación millonaria, la vivienda donde Trump dio sus primeros pasos vuelve a colocarse en el centro del escaparate inmobiliario neoyorquino.
Ahora, completamente rehabilitada y lista para estrenar una nueva vida, la casa aguarda a un comprador dispuesto a pagar por una pieza única de la historia reciente de Estados Unidos.
