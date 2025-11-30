Kirill Tereshin, el 'popeye ruso', podría perder los dos brazos tras años inyectando aceite en sus bíceps

Kirill Tereshin, apodado el "Popeye ruso" o "Ruki Bazuki" (manos de bazuca), es un influencer ruso que se hizo famoso en redes sociales por el tamaño descomunal de sus bíceps. Sin embargo, este volumen no se logró con ejercicio, sino mediante inyecciones de vaselina y un aceite llamado synthol, lo cual le ha causado graves problemas de salud.

El también luchador de MMA, a sus 29 años, se dedica al fisicoculturismo, pero ahora enfrenta a un contratiempo que le podría cambiar la vida: la posibilidad de perder ambos brazos debido a una infección severa, que tiene como consecuencia haberse inyectado synthol (un aceite para tonificar los músculos) y otras sustancias en sus extremidades superiores.

"Para alcanzar un gran tamaño, necesitas inyectarte litros en los brazos", afirmó a "The Sun" el fisio culturista ruso, quien confesó que "cuando lo estaba haciendo, tuve una fiebre, cerca de 40 grados, estaba tirado en la cama, sintiendo que me moría, pero entonces todo mejoró".

Un crecimiento desorbitado y anormal de los bíceps

En 2017, el caso de Tereshin se hizo conocido cuando empezó a publicar fotos de sus bíceps, los cuales adquirieron un tamaño descomunal y fuera de lo común debido a la inyección de aceite y vaselina. Sin embargo, la búsqueda de una imagen impactante le costó caro: él mismo contó que su bíceps "explotó literalmente", dejándole una herida profunda y tejido muerto en el interior.

Los médicos que atendieron a Tereshin le advirtieron que la única opción para salvar su vida podría ser una amputación doble, ya que la infección que padecía era grave y persistente. El tratamiento requería la colaboración de varios especialistas: un cirujano vascular, un cirujano plástico y uno reconstructivo. Sin embargo, las intervenciones necesarias para intentar reparar los daños no podían realizarse hasta que la infección disminuyera, lo que aumentaba el riesgo de complicaciones graves, como se informó en el portal Men’s Health.

El uso constante de Synthol provocó en Tereshin una fibrosis progresiva en los tejidos, seguida de necrosis, ya que su cuerpo rechazó la sustancia química. La operación a la que se sometió en 2019 no logró revertir el daño, y la amenaza de amputación o incluso de muerte seguía presente. El propio Tereshin reconoció la gravedad de su situación y expresó su arrepentimiento: “Cometí una tontería y aún la estoy pagando…”, según el portal especializado en fitness.

Una historia marcada por el declive

La historia de Tereshin se viralizó gracias a sus publicaciones en redes sociales, y además, el joven ruso intentó incursionar en las artes marciales mixtas. En septiembre de 2021, su debut en el octágono no fue el esperado, y sufrió un impresionante accidente durante el combate. En un video editado del evento, se ve cómo golpea a su oponente, pero al final del clip muestra cómo su bíceps izquierdo se rompió durante la pelea. Aunque el combate continuó por unos minutos, tuvo que detenerse cuando el brazo de Tereshin cedió. “Reventé mis músculos durante el combate. Este es el final del encuentro”, dijo Tereshin. Tras su declaración, el combate fue suspendido.

A los 20 años, Kirill Tereshin solo se dedicaba al fisicoculturismo y se inyectó en sus brazos una mezcla de aceite (85%), lidocaína (7,5%) y alcohol (7,5%) que conforman el Synthol. Esta sustancia, que distorsiona el cuerpo, pone en grave peligro la salud de quien la usa, y es vista como un "atajo" por quienes buscan resultados rápidos sin seguir una rutina de entrenamiento ni una dieta saludable.