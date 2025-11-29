El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | Los calcetines del rey emérito
Por suerte, el audio no puede mostrar las imágenes a las que se refiere, pero nos centramos en los calcetines que llevaba el rey emérito en la entrevista concedida a una televisión de Francia. Y, como siempre, Koldo, Ábalos, Aznar, Rajoy…
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
