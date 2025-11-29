El pódcast de EL PERIÓDICO | Los calcetines del rey emérito

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Rey emérito Juan Carlos I a su salida del restaurante D’Berto, a 5 de noviembre de 2025, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España).

El Rey emérito Juan Carlos I a su salida del restaurante D’Berto, a 5 de noviembre de 2025, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). / ELENA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Por suerte, el audio no puede mostrar las imágenes a las que se refiere, pero nos centramos en los calcetines que llevaba el rey emérito en la entrevista concedida a una televisión de Francia. Y, como siempre, Koldo, Ábalos, Aznar, Rajoy…

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

TEMAS

