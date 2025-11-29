Boda sin fecha
Joaquín Prat desvela que quiere casarse por la iglesia con Alexia Pla
El presentador ha declarado que le gustaría ser padre con ella y que es "la mejor persona" que ha conocido
Andy, liberado con Joaquín Prat tras su separación de Lucas: "Ahora podré hacer lo que yo quiera"
Joaquín Prat insulta a un independentista catalán tras ver lo que hace en el metro: "Imbécil"
El pasado mes de septiembre, Joaquín Prat desvelaba en exclusiva para la revista ¡HOLA! sus planes de boda con Alexia Pla después de tres años de discreta relación: "Sí, le he pedido matrimonio. Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Es la mejor persona que he conocido y la familia que he elegido".
Ahora, el presentador de televisión ha sido preguntado por los preparativos de su boda y ha desvelado que por ahora "no tengo fecha", pero sí "intención", que es "lo único que tenemos los dos". "Cuando me den la nulidad, habrá boda, hasta entonces...", ha explicado.
El comunicador se quiere casar por la iglesia porque "los dos somos creyentes", algo que "no había contado" hasta ahora. Su primer y único matrimonio fue con Yolanda Bravo, con quien se dio el 'Sí, quiero' en 2010 y, cinco años más tarde, tuvieron a su primer y único hijo en común.
Sobre su vida profesional
Joaquín se ha pronunciado sobre la posibilidad de que vuelva 'El precio justo' y que sea el presentador del espacio y ha desvelado que "por un lado, me haría ilusión, por otro, no" porque "las comparaciones, y estar a la altura de 'El precio justo' que hacía mi padre iba a ser muy complicado, por no decir imposible".
El presentador de televisión ha hecho balance de su año y ha comentado que "ha habido de todo, bien, bueno y malo, como siempre" y, en lo personal, también "siempre hay de todo, cosas buenas y cosas malas", pero lo importante "es saber escuchar y tener calma y sosiego".
- Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
- Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
- La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados
- Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: 'Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan
- Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
- Prohibido acceder al bosque en 12 municipios de Catalunya tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- Karen Hao, periodista que ha destapado la verdad sobre ChatGPT: 'La IA no es en absoluto un negocio viable