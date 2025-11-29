La eterna despedida de Carlos Mazón, "el mayor desastre mundial"

Un hombre de largos adioses Carlos Mazón es un hombre de despedidas largas. Tardó, según parece, cerca de una hora en separarse de Maribel Vilaplana el día 29 de octubre de 2024, tras haber comido con ella durante más de cuatro horas y mientras morían decenas de valencianos a causa de la dana. Pero mucho más se ha alargado su adiós a la Generalitat: aunque desde el mismo día de la tragedia estaba claro que no iba a poder aguantar en el cargo, lo intentó durante más de un año, hasta que finalmente se dio por vencido el 3 de noviembre. Pero si alguien pensaba que ese día iba a dejar de toparse con el expresident en la tele, en los periódicos y en las redes sociales, estaba de nuevo muy equivocado. El epílogo de Mazón se ha hecho también eterno y penoso, sobre todo para él, con episodios como su comparecencia en el Congreso o su última reunión del Consell, que tuvo lugar el pasado miércoles. Ese día, además, se volvió a demostrar su falta de sentido de la oportunidad. Mazón eligió, para acompañar en Instagram las imágenes de ese último encuentro con quienes han sido sus consellers y conselleres, la canción 'La perla', del nuevo disco de Rosalía. Concretamente, los versos siguientes: "La decepción local / Rompecorazones nacional / Un terrorista emocional / El mayor desastre mundial / Es una perla / Nadie se fía / Es una perla / Una de mucho cuidado / El rey de la 13-14 / No sabe lo que es cotizar / Él es el centro del mundo". Cuando se dio cuenta de lo inapropiado de su elección rectificó, pero muchos usuarios ya habían señalado su error en las redes sociales. Entre ellos el portavoz del PSPV en Les Corts, Jose Muñoz, que subrayó "El último vídeo de Mazón como president con La perla de Rosalía de fondo. No es IA. Lo ha subido a su cuenta y lo ha borrado. ‘Monumento a la deshonestidad’, le viene como anillo al dedo".

Rosalía, en la gala de LOS40 Music Awards 2025, en el Roig Arena de Valencia. / EFE / KAI FORSTERLING

La Constitución 'c'est moi' Juan Carlos I ha dado la primera entrevista tras la publicación de sus memorias, tituladas 'Reconciliación', en Francia, país donde de hecho también se ha publicado el libro. Podría pensarse que en ese país hay más curiosidad por las aventuras del emérito que en España, donde reinó durante casi 40 años, pero seguramente es más complicado que eso. Una parte no menor de la incomodidad que produce la figura de Juan Carlos en el ámbito mediático español se debe a la casi unánime indulgencia con la que fue tratado durante décadas. Ahora que está claro que no lo merecía, o al menos que los periodistas debíamos haberlo fiscalizado con más ímpetu, queda la mala conciencia. Sin duda Juan Carlos añora aquellos tiempos. Tanto le dijeron que él había traído la democracia que se lo acabó creyendo a pies juntillas, como queda claro en su libro y como quedó claro también en la entrevista que le hicieron el pasado miércoles en Francia. Hay una frase muy elocuente. En un momento dado, el rey emérito dice a su entrevistador: "Es la única constitución en Europa que tiene mi nombre. Se llama Constitución del Rey Juan Carlos". No se sabe qué ejemplar de la Constitución se ha llevado el rey emérito a Abu Dabi, pero en las que circulan por España en la tapa no pone eso de Juan Carlos, sino simplemente "Constitución española". En las redes sociales, la mayoría no parece partidaria de volver a los tiempos de rendida condescendencia. "La llamará él, primera vez que lo oigo", escribe en X @adelagab al respecto de la apropiación de Juan Carlos I de la Constitución. "Suena un poco a Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas", insiste en la mofa @MengarCarlos. "¿De dónde se saca semejante memez? ¿Se toma la medicación?", resume en la misma red social @zurinoalur.

El rey émerito, Juan Carlos I. / X

Bellerín en el multiverso Los fans de 'Rick y Morty' ya saben que por muy extraña que sea una situación siempre hay un multiverso en el que se ha producido. Lo curioso es que una de esas excentricidades impensables, equivalente a las que esa genial serie de dibujos animados muestra en casi cada capítulo –un universo donde las cajas de cereales están vivas y luchan entre ellas, un universo donde todos los habitantes son fetichistas de los pies, un universo poblado por avispas humanoides–, se ha dado en nuestra línea espaciotemporal. Porque ¿quién se iba a imaginar que el recién elegido alcalde de Nueva York y un jugador del Real Betis Balompié iban a confraternizar hasta un punto en el que parecen íntimos amigos, y que el alcalde de Nueva York se declararía fan de ese futbolista? ¿No es esa una situación digna de un capítulo loco de 'Rick y Morty'? Pues ha sucedido esta semana. Estaba Zohran Mamdani en plena entrevista en un programa estadounidense, 'The Adam Friedland Show,' cuando de repente le pusieron un vídeo en el que el futbolista bético Héctor Bellerín le enviaba un mensaje. "Quizás no me reconoces con este pelo, este escudo y este bigote", empieza diciendo el futbolista. Mamdani está emocionadísimo desde el principio, porque Bellerín fue jugador del Arsenal inglés, equipo del que el nuevo alcalde de Nueva York es seguidor. "Ser fan del Arsenal está muy relacionado con ser una persona jodidamente guay. Y mi teoría está verdaderamente comprobada", sigue Bellerín en un inglés de perfecto deje británico. "Me encanta este hombre", acaba diciendo Mamdani. "Un día se te lesionan Isco y Amrabat entre sí en el minuto 8 y al otro te encuentras a Bellerín siendo elogiado por el alcalde de Nueva York. Ser de este equipo es lo más aleatorio que he podido ver", resumía la situación en X @canalesexiliao.