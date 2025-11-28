Muere el entrenador de fitness e influencer Dmitry Nuyanzin: su dieta para perder peso acaba con su vida

La búsqueda de la fama digital y la validación en redes sociales ha cobrado un precio incalculable en la comunidad internacional del deporte. El límite entre la dedicación profesional y la obsesión peligrosa se ha desdibujado trágicamente con el fallecimiento de Dmitry Nuyanzin, un reconocido influencer y entrenador personal ruso. Este profesional, originario de la región de Orenburg, perdió la vida recientemente tras embarcarse en un desafío físico extremo y letal: consumir cantidades masivas de comida para engordar rápidamente y, posteriormente, demostrar la eficacia de su propio método de adelgazamiento. Su muerte ha generado una profunda conmoción y ha puesto en el punto de mira las prácticas de marketing agresivo en el sector del fitness.

Nuyanzin, quien contaba con una formación académica sólida tras graduarse en la Escuela de Reserva Olímpica de Orenburg y en la Universidad Nacional de Fitness de San Petersburgo, diseñó una estrategia publicitaria de alto riesgo. Su plan consistía en aumentar intencionadamente 25 kilos de peso corporal mediante una ingesta calórica desorbitada para, acto seguido, perderlos frente a su audiencia antes de Año Nuevo. Lamentablemente, su organismo no soportó la presión fisiológica de este experimento, colapsando antes de que pudiera iniciar la fase de recuperación.

Un experimento mortal basado en la ingesta desmedida

La metodología elegida por el entrenador para ganar peso desafiaba cualquier lógica médica y nutricional. Durante semanas, Dmitry Nuyanzin sometió a su sistema digestivo y cardiovascular a un estrés severo mediante atracones diarios que rondaban las 10.000 calorías. Esta cifra multiplica por cuatro o cinco la ingesta recomendada para un varón adulto activo. Documentando cada paso en sus perfiles sociales, el influencer mostraba desayunos repletos de bollería industrial y pasteles, seguidos de almuerzos copiosos donde los dumplings nadaban en salsas densas como la mayonesa.

Las cenas y comidas restantes no eran menos agresivas, basándose casi exclusivamente en comida rápida, hamburguesas, patatas fritas y pizzas. El objetivo era saturar el cuerpo de grasas y azúcares en tiempo récord. Los resultados fueron inmediatos y alarmantes: en apenas un mes, la báscula reflejó un aumento de 13 kilos, llevando su peso total por encima de la barrera de los 100 kilos a mediados de noviembre. Lejos de ser una demostración de control corporal, el proceso se convirtió en una bomba de relojería para su salud cardiovascular.

El colapso físico y las señales de alerta ignoradas

El cuerpo humano posee límites fisiológicos que, al ser rebasados de forma tan abrupta, desencadenan consecuencias fatales. Según informaciones recogidas por medios como el Daily Mail y el canal ruso Ostorozhno Novosti, el corazón de Dmitry Nuyanzin falló mientras dormía, provocándole la muerte por un paro cardíaco. Los primeros informes médicos sugieren que este fallo orgánico fue consecuencia directa de la tensión extrema y el esfuerzo titánico que su músculo cardíaco tuvo que realizar para bombear sangre en un cuerpo sometido a una ganancia de peso tan violenta y rápida.

Días antes del fatal desenlace, el organismo del entrenador comenzó a emitir señales de auxilio. Nuyanzin experimentó un malestar físico generalizado que le obligó a suspender sus rutinas de entrenamiento. Consciente de que algo no marchaba bien, informó a su círculo cercano sobre su intención de acudir a un centro médico para una revisión urgente. Desgraciadamente, esa visita nunca llegó a concretarse, pues la muerte le sorprendió durante el sueño, impidiendo cualquier maniobra de reanimación o intervención clínica.

Una comunidad conmocionada y el peligro de los desafíos online

La ironía de este suceso reside en el propósito inicial del reto. Nuyanzin buscaba motivar a sus seguidores prometiendo premios en metálico y un "cuerpo hermoso". Ofrecía 10.000 rublos (aproximadamente 110 euros) a quien lograra perder un 10% de su peso corporal junto a él. "Voy a bajar de peso con mis seguidores, ¡así que esto será el doble de emocionante!", afirmaba entusiasmado en Instagram, vendiendo la idea de que la salud es un juego maleable.

Su fallecimiento ha reabierto un debate necesario sobre la ética de los retos virales y la responsabilidad de los creadores de contenido ante su audiencia. Expertos en medicina deportiva advierten ahora con más fuerza que nunca sobre los riesgos de las fluctuaciones extremas de peso, conocidas como dietas yo-yo, llevadas al extremo. Dmitry Nuyanzin fue enterrado tres días después de su muerte en su ciudad natal, dejando tras de sí una familia destrozada y una advertencia sombría para el mundo del deporte: la salud nunca debe ser moneda de cambio por interacciones sociales.