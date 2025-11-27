Gemma Nierga rompe el guion en los Premios Ondas con un alegato contra el racismo que levanta al auditorio

La ceremonia de entrega de los Premios Ondas 2025 ha vivido uno de sus momentos más vibrantes y emotivos apenas comenzaba la gala. La encargada de romper el hielo y elevar el listón del compromiso social ha sido la periodista Gemma Nierga, una figura indiscutible de la comunicación en España, quien subió al escenario para recoger el galardón al Mejor programa de radio de proximidad por su espacio Café de ideas, emitido en Radio 4. Lo que parecía ser un agradecimiento estándar se transformó rápidamente en una clase magistral de empatía, conexión generacional y, sobre todo, una defensa férrea de la multiculturalidad frente a los discursos de odio.

Nierga, veterana en estas lides y conocedora del poder de la palabra, decidió apartarse del guion protocolario para lanzar un mensaje directo a la conciencia colectiva. Su intervención demostró que el periodismo, cuando se ejerce con vocación de servicio público, sigue siendo una herramienta fundamental para moldear una sociedad más justa.

Conexión generacional y la reinvención profesional

El inicio de su alocución estuvo marcado por un tono distendido y cercano, diseñado para conectar con el público más joven y desmitificar la solemnidad del evento. Utilizando el argot propio de la Generación Z, la periodista compartió con los asistentes la reacción de sus hijos adolescentes al conocer la noticia del premio. Frases como "Mama, bro, el Ondas tiene mucha aura" o "estás en tu prime", arrancaron las sonrisas del auditorio, mostrando a una Gemma Nierga capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y lenguajes sin perder su esencia.

Más allá del humor, la comunicadora quiso aprovechar su propia experiencia vital para lanzar un salvavidas emocional a sus colegas de profesión. Resulta evidente que el sector atraviesa momentos de incertidumbre, y por ello, Nierga dedicó una parte fundamental de su tiempo a aquellos compañeros que temen por su futuro laboral. Su victoria con Café de ideas se erige como la prueba viviente de que la resiliencia tiene recompensa. "Este Ondas es la prueba de que se puede volver a empezar", afirmó, recordando implícitamente que tras cerrar etapas dolorosas, el talento y la perseverancia permiten renacer y alcanzar de nuevo la excelencia.

Un alegato contra la exclusión

Sin embargo, el instante que quedará grabado en la historia de esta edición de los premios llegó en el tramo final de su discurso. La periodista cambió el registro amable por uno profundamente reivindicativo para abordar una de las problemáticas más candentes de la actualidad: el racismo y la integración de las personas migrantes. Lejos de utilizar eufemismos, Nierga planteó una realidad demográfica y social que exige ser atendida con humanidad.

Enumeró los nombres de los actuales ganadores y referentes mediáticos, nombres tradicionales como Toñi, Mónica, Isaías o Alejandra, para contrastarlos inmediatamente con un deseo de futuro. "Yo tengo un sueño: que en los Ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed...", proclamó con firmeza. Esta declaración de intenciones busca normalizar la presencia de nuevos españoles en las esferas de éxito y reconocimiento público, lugares que a menudo parecen reservados para una élite homogénea.

El aplauso unánime a la esperanza

La reacción del auditorio fue inmediata y visceral. Las palabras de la periodista resonaron como un desafío directo a quienes promueven la expulsión y la marginalización del diferente. Según Nierga, ver a personas con nombres de origen árabe o africano recogiendo un Caballo Alado será el indicador definitivo de que "los que hoy quieren expulsarlos no han ganado".

Este mensaje subraya que el verdadero triunfo de una democracia radica en haber sabido ofrecer la igualdad de oportunidades que todo ser humano merece, independientemente de su origen. Con este cierre, Gemma Nierga no solo recogió un premio por su labor en Café de ideas, sino que reafirmó su estatus como una de las voces más valientes y necesarias del periodismo español, capaz de levantar a un teatro entero recordándonos que el futuro, si quiere ser próspero, deberá ser inevitablemente diverso.