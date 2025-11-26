El nuevo club exclusivo de Cristiano Ronaldo y la pareja de Tamara Falcó: estas son las condiciones para acceder

Cristiano Ronaldo ya se encuentra en la recta final de su trayectoria como futbolista. En el horizonte tiene un objetivo claro: disputar el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La guinda del pastel para culminar su carrera sería alzarse como campeón del mundo con Portugal.

Alejado de los terrenos de juego, el astro portugués sigue dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, el programa de Telecinco 'El tiempo justo', presentado por el periodista Joaquín Prat, ha desvelado el nuevo negocio que tiene entre manos el exdelantero del Real Madrid.

No estará solo en este negocio, ya que contará con la colaboración directa del marido de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, quien es uno de los empresarios más destacados de España, especialmente en el sector de los locales nocturnos. La experiencia de Onieva le irá como anillo al dedo al jugador del Al Nassr.

El negocio consiste en un lujoso club en el centro de Madrid llamado Vega Members Club, un establecimiento dirigido a personas de alto nivel dentro de la sociedad, ya que el lujo y la exclusividad serán dos pilares fundamentales.

Una de las curiosidades que destapó el formato 'El tiempo justo' es que habrá una regla esencial para acceder al local: todo lo que ocurra dentro se quedará dentro, debido a que estará totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles.

También se ha dado a conocer que el establecimiento cuenta con más de 1.000 metros cuadrados y una decoración similar a la de un apartamento neoyorquino de los años 50.

Será un local similar al Soho House de Nueva York, ya que está inspirado en él. Además, su clientela es precisamente la que desean atraer tanto Cristiano Ronaldo como la pareja de Tamara Falcó, pues allí acuden algunos de los cantantes y actores más reconocidos de la industria.