Mamarazzis: Antonia Dell’Atte emprenderá acciones legales contra María Palacios y la revista '¡Hola!'

El almuerzo privado de la Familia Real con motivo de los 50 años de la monarquía, la entrevista de Jordi Basté a Iñaki Urdangarin, las acciones legales de Antonia Dell’Atte contra María Palacios y la revista '¡Hola!' y la próxima operación de nariz de Lucas, de Andy y Lucas, en Barcelona, han protagonizado la semana y el nuevo programa del pódcast de este miércoles de las Mamarazzis en EL PERIÓDICO.

En primer lugar, Lorena Vázquez y Laura Fa han hablado del almuerzo privado en el Palacio de El Pardo del pasado sábado de la Familia Real con motivo de los 50 años de la monarquía, al que asistió el rey Juan Carlos. El emérito pasó unas horas con su familia y regresó después a Abu Dabi en un avión privado, acompañado de Froilán, donde reside desde 2020. "Había 98 invitados, el rey Juan Carlos estuvo invitado más como padre que como rey emérito, que eso es algo que le molestó bastante. Y la reina Letizia estuvo acompañada todo el rato de sus hijas", has detallado las periodistas.

El almuerzo con el rey Juan Carlos

Fa y Vázquez han explicado tres puntos claves que aporta un artículo del 'El País'. Según el medio citado, al emérito no le gustó la ceremonia donde su hijo, el rey Felipe VI, concedió al mismo tiempo el Toisón de Oro a su esposa, la reina Sofía, al expresidente Felipe González, y a los ponentes de la Constitución de 1978, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Al parecer, el rey Juan Carlos reclamó que doña Sofía tendría que haber tenido un trato "aparte y individual".

El mismo artículo explica que el monarca también se mostró molesto de no haber sido invitado a todos los actos públicos de conmemoración de la monarquía española. "Daba a entender todo el rato que la monarquía pasaba por él y que Felipe solamente la había heredado", apuntaba Fa. Finalmente, las Mamarazzis han recordado el deseo del rey Juan Carlos de volver a vivir en España y su molestía con su hijo, que no habría aceptado que pueda residir al menos tres meses en el país sin regularizar antes su situación fiscal y económica.

En medio de esta situación familiar, Laura Fa ha recordado que se estrenará en las próximas semanas el nuevo programa de La 2Cat de Jordi Basté, 'Pla Seqüència', donde entrevistará a Iñaki Urdangarin. "Jordi Basté me ha dicho que va a ser un buen programa, pero que es una conversación, una charla, en un plano secuencia sin cortes, ni edición, ni montaje", ha explicado la periodista.

La demanda de Antonia Dell'Atte

La portada de la revista ¡Hola! publica este miércoles una entrevista exclusiva con María Palacios, esposa de Alessandro Lequio, en la que aborda tanto el reciente despido de Lequio como las acusaciones de malos tratos realizadas por Antonia Dell’Atte. Tal como ha explicado Lorena, la entrevista se enmarca en un contexto marcado por la reciente intervención de Antonia en 'Directo al grano', donde volvió a relatar cómo habrían ocurrido esos malos tratos y cómo era su relación con la familia de Alessandro.

Según ha detallado Laura Fa, en la exclusiva de '¡Hola!' “"María Palacios enseña un informe de la demanda que Antonia pone a Alessandro donde hay un par de palabras manipuladas”. Cabe recordar que Ana Obregón ya insinuó en su día que había sido Antonia quien modificó ese documento, cuestionando así la veracidad de los malos tratos. A raíz de aquellas declaraciones, “Antonia demandó a Ana Obregón por ponerla en duda”.

Laura Fa, que ha podido hablar directamente con Dell’Atte, ha asegurado que la modelo le ha facilidado toda la documentación y le ha recordado que, en el momento de la demanda, en 1991, no había ordenadores, de modo que los informes periciales solo podían ser modificados por los agentes policiales.

Las Mamarazzis han precisado que las dos palabras que, según ¡Hola!, habrían sido cambiadas son “abandono familiar” por “maltrato psíquico”. En este sentido, Fa ha podido saber en exclusiva que, del mismo modo que en su día demandó a Ana Obregón, Dell’Atte también emprenderá acciones legales contra María Palacios y contra la revista '¡Hola!' por poner en duda su testimonio.

La nariz de Lucas

Las Mamarazzis han abordado la próxima operación de nariz de Lucas, exintegrante del dúo Andy y Lucas, tras la polémica separación del dúo musical. "Lleva ya un tiempo viniendo a Barcelona porque su famosa operación de nariz se la va a hacer con un médico de aquí, después de las Navidades", han explicado las periodistas.

Fa y Vázquez han explicado el próximo paso en la relación de Aitana y Plex que, según ha confirmado la revista 'Diez Minutos' ya están planeando irse a vivir juntos en 2026. Aitana puso a la venta la casa que tenía con Miguel Bernardeau, por lo que la pareja podría buscar domicilio donde instalarse los dos juntos.

Las presentadoras también han comentado la inminente publicación de las memorias de Romina Power, donde habla de la desaparición de su hija Ylenia y su relación con Al Bano Carrisi, y de algunas declaraciones recientes, en las que deja entrever que "tiene esperanzas de que su hija siga viva".

