Cristina Pedroche se alía con una marca de procesado de pescado para calentar motores sobre su vestido de las Campanadas 2025

El vestido de la Pedroche en las Campanadas ya se ha convertido en una tradición, en un fenómeno, querido por unos y menos querido, por otros, que se repite año tras año. La presentadora genera mucha conversación sobre cómo será su vestido cada año. Pero normalmente, la expectación crece a medida que se acaba el año. No más de un mes antes.

Pero esta vez, y bajo esta premisa, La Gula del Norte ha encontrado el hilo conductor de su nuevo anuncio publicitario. Con el lema #PedrochePóntelo, la campaña firmada por Havas Creative plantea una pregunta inesperada: "¿Y si el próximo 'look' de Pedroche se inspirara en el sabor más reconocible de la Navidad?", según describe la marca.

“La Gula del Norte tiene un espíritu divertido, espontáneo e innovador que encaja perfectamente con un momento tan simbólico como la Nochevieja”, explica Diego Villabona, director de Comunicación de Angulas Aguinaga. "Cristina es un icono de estas fechas y, por disparatado que parezca, esta unión tiene todo el sentido del mundo", añade.

Del plato a la conversación pública

La marca, habitual en las mesas navideñas de muchos hogares, busca dar un salto del ámbito gastronómico al terreno de la conversación cultural. La campaña sugiere que el vestido más comentado del año podría estar inspirado en La Gula del Norte, alimentando así la especulación previa a las Campanadas. ¿Por qué no?

Por ahora, Pedroche no ha desvelado ningún detalle sobre su estilismo ni ha confirmado si aceptará el diseño propuesto por la marca y por su estilista habitual, Josie. La incógnita, no obstante, ya está lanzada y el lema #PedrochePóntelo aspira a convertirse en un eslogan repetido en redes sociales y reuniones familiares durante las fiestas.

Despliegue mediático

El planteamiento creativo corre a cargo de Havas Creative, mientras que la estrategia de medios la firma UM (IPG Mediabrands) y las relaciones públicas las gestiona la agencia Apple Tree. El plan incluye piezas para televisión, soportes digitales y exterior, además de activaciones con 'influencers' para amplificar el mensaje.