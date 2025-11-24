En venta: la mansión de Los Javis tiene este precio

La industria del entretenimiento en España ha sido testigo de una década y media donde los nombres de Javier Ambrossi y Javier Calvo se fusionaron en una entidad creativa y sentimental única: Los Javis. Esta pareja, que ha funcionado como un ente mediático y personal indivisible, ha marcado un antes y un después en la televisión y el cine nacional. Sin embargo, este capítulo de su vida personal ha llegado a su fin. Los cineastas, que afortunadamente continuarán su exitosa colaboración creativa y laboral —inmersos actualmente en "La bola negra", un proyecto que describen como "el más bonito de su vida" y que contará con la participación de Penélope Cruz y Guitarricadelafuente—, han puesto punto y final a su relación sentimental. Esta significativa decisión conlleva una cascada de cambios, y entre ellos, uno de los más comentados se centra en su patrimonio inmobiliario.

En medio de este torbellino de novedades, surge un nuevo capítulo en la sucesión de hechos que siguen a la ruptura: Los Javis han puesto a la venta su millonaria mansión en Pozuelo de Alarcón (Madrid), según ha adelantado la revista Lecturas. Esta residencia, descrita por Javier Calvo como un espacio "muy social, donde siempre hay gente, fiestas y lecturas de guion", además de ser un "espacio creativo", es mucho más que eso. El inmueble impresiona por sus 975 metros cuadrados de construcción, ubicados en una generosa parcela de otros 2.500 metros cuadrados, y para coronar su majestuosidad, está repleta de lujos y detalles exclusivos que la convierten en una propiedad excepcional en el mercado. La decisión de venderla marca el cierre de una etapa y la apertura de nuevas sendas personales para ambos artistas.

Una inversión rentable: la reforma y su precio desorbitado

Luis Pliego, director de la mencionada cabecera, aportó varios datos clave sobre esta significativa operación inmobiliaria durante su intervención en el programa "El tiempo justo". Según Pliego, la pareja está solicitando la imponente cifra de 5 millones de euros por esta espectacular propiedad. Un detalle revelador es que, para su adquisición, Ambrossi y Calvo solicitaron una hipoteca de 1.4 millones de euros. "Es una buena ganancia, le sacan una buena ganancia cuando lo vendan", aseguró Pliego, destacando la excelente rentabilidad de la inversión. La compra de la mansión se realizó en enero de 2022, lo que implica que la tuvieron en su poder durante dos años, un periodo que dedicaron a una ambiciosa y costosa reforma. El resultado, según las descripciones, es "imperial": una vivienda "a todo confort, a todo trapo", con una reforma calificada de "maravillosa", que justifica en gran medida el elevado precio de venta.

La meticulosa transformación de la propiedad no solo actualizó sus instalaciones, sino que también la elevó a un estándar de lujo y diseño que seguramente atraerá a compradores de alto poder adquisitivo. Cada detalle de la reforma parece haber sido cuidadosamente seleccionado para maximizar el confort y la estética, convirtiéndola en una joya arquitectónica dentro del exclusivo municipio de Pozuelo de Alarcón. Esta inversión en mejoras, sumada a la ubicación privilegiada y el tamaño considerable del inmueble, respalda la estrategia de precio que la pareja ha establecido para su venta. La expectación por ver quién será el próximo propietario de esta mansión de ensueño es alta, dado el interés que siempre generan las propiedades vinculadas a personalidades públicas.

El reparto de bienes y la ausencia de deudas

Además de la mansión en Pozuelo, Pliego también desveló información sobre otra propiedad relevante en la vida de los cineastas: la famosa casa en el centro de Madrid. En este caso, el debate sobre su reparto es menor. "Otro dato que contamos mañana es que la casa famosa de Malasaña es de Javier Calvo, está a su nombre", reveló el director de Lecturas, facilitando el cálculo de su distribución patrimonial. Esto contrasta con la mansión de Pozuelo, que "sí la tienen al 50%". A pesar de la copropiedad de la mansión principal, Pliego enfatizó que este aspecto tampoco representa un problema para la pareja: "Le van a sacar un beneficio muy grande porque carecen de deudas". Esta situación financiera holgada facilita el proceso de venta y asegura que ambos obtendrán una sustancial ganancia de la transacción.

La ausencia de cargas financieras significativas sobre la propiedad es un factor crucial que simplifica la operación y permite a Los Javis obtener el máximo rendimiento posible de su venta. Esta estratégica gestión de sus activos inmobiliarios, combinada con su continuo éxito profesional, les permite afrontar esta nueva etapa personal con solidez económica. La venta de la mansión de Pozuelo, más allá de su valor monetario, simboliza el cierre de una etapa personal y la apertura a nuevas configuraciones en sus vidas individuales. Un capítulo se cierra, pero la exitosa trayectoria profesional de Los Javis, tanto juntos como individualmente, augura un futuro brillante, repleto de creatividad y nuevos proyectos que seguramente seguirán cautivando a sus seguidores.