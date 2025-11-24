Mau y Ricky, sobre la separación de Andy y Lucas: “Tenemos en común hasta las inversiones"

La ruptura de Andy y Lucas ha sido uno de los eventos más comentados en el mundo de la música española, especialmente después de haber sido considerados uno de los dúos más queridos y exitosos del país durante más de dos décadas. Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, quienes se conocieron cuando eran apenas unos niños, decidieron poner fin a su relación musical en noviembre de 2024, pero fue hasta este mes de octubre cuando hicieron oficial el final con su gira 'Nuestros últimos acordes. La separación no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también dejó muchos interrogantes sobre el verdadero motivo detrás de esta drástica decisión.

Lo que en principio parecía una simple desconexión profesional ha ido más allá. Fuentes cercanas al dúo aseguran que la relación entre ellos se ha deteriorado hasta el punto de que ya no mantienen contacto alguno, ni siquiera a través de mensajes o llamadas. Esta falta de comunicación es tan evidente que se rumorea que, si alguna vez tienen que hablar, lo hacen a través de abogados. El misterio que rodea la ruptura de uno de los dúos más emblemáticos de la música española sigue siendo uno de los temas más comentados en los medios, y ha generado una gran expectación sobre las razones que llevaron a ambos a tomar esta decisión después de tantos años de éxito conjunto.

Mau y Ricky no se podrían separar nunca

Mau y Ricky, el popular dúo de hermanos venezolanos, también han hablado recientemente sobre la separación de Andy y Lucas, pero desde una perspectiva muy diferente. En una charla sincera y relajada en el programa 'El Caserío' de Radio MARCA, los hermanos Montaner compartieron sus opiniones sobre las relaciones en duos musicales y cómo la química entre los integrantes de un grupo puede ser la clave para su éxito. En este contexto, Mau y Ricky fueron muy claros: una separación entre ellos sería “imposible”. Los hermanos, que no solo comparten su pasión por la música, sino también una vida llena de experiencias y proyectos en común, aseguran que su vínculo es tan fuerte que no podría romperse. "Somos hermanos, tenemos todo en común… hasta las inversiones. Es imposible vernos separados", afirmaron con una sonrisa, destacando la importancia de la unidad familiar no solo en su vida personal, sino también en su carrera artística.

En su conversación, Mau y Ricky reflexionaron sobre lo que significa tener una relación de dueto a largo plazo y cómo la dinámica entre ambos les ha permitido mantener un equilibrio entre la vida profesional y personal. A diferencia de lo que sucedió con Andy y Lucas, los Montaner enfatizaron que su relación es mucho más allá de la música: "La familia es lo primero", dijeron, subrayando que su vínculo no solo es artístico, sino profundamente personal.

El peso de la familia Montaner en la vida de Mau y Ricky es algo que ambos no dudan en reconocer. Los hermanos hablaron con cariño sobre su padre, el famoso cantante Ricardo Montaner, y cómo la influencia de la familia ha sido clave en su evolución profesional. Aunque las rupturas en duos musicales no son casos poco frecuentes, el caso de Andy y Lucas ha dejado una marca en la industria musical española, especialmente porque era un vínculo que muchos pensaban sería eterno.