Berto Romero, sobre el paso del tiempo: "Echo de menos los dientes feos de los 70, ahora todo el mundo tiene la boca perfecta"

Berto Romero continúa de gira por toda España con su espectáculo teatral 'Lo nunca visto'. Un show que promocionó en su visita al pódcast 'La Pija y la Quinqui' y que ellos mismos definen así: "90 minutos con Berto Romero: magia, música, efectos especiales, sorpresas y mucha risa. En realidad, de lo que hay más es de esto último, pero lo hemos puesto al final de la lista porque eso ya se veía venir".

En el programa presentado por los jóvenes Carlos Peguer y Mariang Maturana, uno de los más escuchados de España, el humorista tuvo una charla distendida en la que reconoció una de sus obsesionas más desconocidas: el paso del tiempo.

Los símbolos del paso del tiempo

Romero explicó que se suele fijar mucho en dos rasgos que antes eran un claro marcador del paso del tiempo y que ahora, en muchos casos, han dejado de serlo. "El pelo y los dientes son los dos símbolos que más marcan el paso del tiempo", contaba.

"Ahora el pelo y los dientes es algo que la gente se lo pone nuevo todo el rato y entonces las personas mayores se convierten en una especie de muñecos raros porque han atacado directamente a lo que marca el paso del tiempo", ha añadido. "En cualquier película que veas ahora toda la peña tiene los dientes perfectos. Tú ponte una peli de los años 70, vas a flipar con las piñatas y con los pelos: unas patillas raras, unos bultos en la cabeza... Había una libertad en los pelos y dientes que yo añoro. Echo de menos los dientes feos de los 70; ahora todo el mundo tiene la boca perfecta”, bromeaba.

La Inteligencia Artificial

El humorista, de 51 años y padre de dos adolescentes, también nota que el paso del tiempo hace mella en él. Romero reveló que tiene el menisco de la pierna izquierda desgastado "por viejo", con lo que el médico le ha prohibido los deportes de impacto como correr. "Es muy duro ir al médico y que te diga que estás mal por desgaste y que simplemente no hay nada que hacer", ha lamentado resignado.

Algo que genera temor a Romero es la Inteligencia Artificial. El humorista explicó en el programa que vio una fotografía suya generada con IA en la que aparecía con una camisa que tiene de verdad y en la que él era mucho más joven. "Me aterroriza. En unos años no sabremos qué es real y que no, lo único que podemos salvar es el teatro", ha afirmado.