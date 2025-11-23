Famosos
Rossy de Palma habla sobre cómo vivirá las primeras Navidades sin su madre: "Todavía me resisto un poco"
"Tu amor ha sido y será siempre más grande que un Himalaya", decía la actriz a principios de año cuando se despedía de ella por redes sociales
A principios de este año, Rossy de Palma se enfrentaba a uno de los momentos más duros de su vida por el fallecimiento de su madre: "Tu amor ha sido y será siempre más grande que un Himalaya", decía la actriz cuando se despedía de ella por redes sociales.
Este año vivirá las primeras Navidades sin ella y ha desvelado ante las cámaras de Europa Press cómo se enfrenta a esta época del año tan señalada. "Todavía me resisto un poco a la Navidad", comenzaba explicando al preguntarle por ello.
"Ya cuando llega no tiene más remedio que abrazarla, pero de entrada no me quiero todavía precipitar en ella, aunque ya empiezan las lucecitas y todo esto, pero bueno, hay mucha gente que las disfruta", aseguraba la actriz.
Rossy desvelaba que "va a ser la primera Navidad sin mi madre", por lo que será "un poco rara", pero demostrando la fortaleza que sacará para celebrarlas con los suyos confesaba que "hay que ir para adelante".
