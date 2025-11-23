Redes sociales
¿Cuánto cobra un 'influencer' gastronómico por reseñar restaurantes? 'Cenando con Pablo' desvela su caché: 3.000 euros por visita
Con 7.000 euros mensuales solo de YouTube, Pablo Cabezali revela los pagos de los restaurantes por conseguir reseñas
La rentabilidad de la figura de los creadores de contenido gastronómicos han hecho que cada vez sean más los ciudadanos de toda la geografía internacional que se dedican a probar establecimientos y mostrar sus reseñas a través de sus redes sociales. Hasta la fecha, una de las principales incógnitas es cuánto podían ganar cada vez que un restaurante les pide que vayan a su local y prueben su comida, pero el 'influencer' Pablo Cabezali, más conocido como 'Cenando con Pablo', ha despejado esa duda.
Todo ha sucedido cuando el youtuber gastronómico que cuenta con una amplia vinculación con Sevilla, provincia a la que ha acudido en incontables ocasiones para probar su gastronomía y sus locales más destacados, ha visitado el canal de YouTube 'El hombre descalzo', donde ha sido cuestionado por su caché para acudir a un restaurante a probar su carta.
Lo que cobra por sus visitas a restaurantes
A esto, el influencer ha respondido con claridad: "Mi caché ahora mismo para ir a un restaurante ronda los 3.000 euros". De ese modo, el creador de contenido ha explicado que para que acuda a uno de los locales que le contactan para probar su comida, suele pedir unos 3.000 euros de pago.
Sin embargo, no en todos los casos el montante es el mismo, sino que Cabezali ha asegurado que depende de la capacidad económica e influencia de cada establecimiento: "Depende mucho de la magnitud del restaurante".
Por ello, ha recalcado: "No es igual una gran marca con tropecientos locales, que un pequeño hostelero". Además, el creador de contenido ha afirmado que también depende del retorno que crea que va a tener la persona que le contacta: "Tengo que ver qué puede percibir a mi costa".
El influencer 'Cenando con Pablo' revela su caché
"Yo sé que en una hamburguesería, por ejemplo, le puedo mandar a mucha gente pero si, a lo mejor, es un vegano, está más jodido", ha señalado el youtuber. Por ello, tiene en cuenta este tipo de detalles antes de aceptar una propuesta, así como la valoración que tenga el propio establecimiento, ya que "si tiene menos de un 4 no voy".
El crecimiento que ha registrado en sus redes sociales ha hecho que cada día reciba un gran número propuestas para acudir a un local a probarlo, lo que ha hecho que pueda tener escoger a los que acude y los que no.
Una libertad que también es posible gracias a la capacidad económica que ha logrado en sus redes sociales, como en YouTube, donde ha asegurado que recibe una media de 7.000 euros al mes.
Una situación que no ha pasado desapercibida en redes sociales, que se han llenado de comentarios de quienes afirman que estas cifras son desproporcionadas: "La culpa no la tiene él, la tenemos nosotros". "Madre mía, en lo que vamos a acabar", señala un usuario. A lo que añade otro: "La culpa es de quien se los paga".
