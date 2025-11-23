C.Tangana, la vida padre

Rapero, ‘crooner’ castizo y ‘gansta’ caribeño, C. Tangana (Madrid, 1990) afronta la única fase de la vida que difícilmente podrá dejar atrás cuando se canse: la de padre. Aquel que cantaba “demasiadas mujeres” lleva cinco años con la misma, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre. Con un primer hijo en ciernes, C. Tangana desempolva su viejo sueño de crear una gran familia, como la suya (su madre tiene 14 hermanos). Lo había aparcado porque espantaba a antiguas novias y por saberse una pareja complicada, según le confesó a Jordi Évole.

Haciendo fortuna en el cine, como antes la hizo en la música, la chulería de C. Tangana es de lo poco que se mantiene perenne. Con su productora Little Spain gana Goyas como antes ganaba Grammys: dos se llevó en la última edición por el documental ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’. “El director de cine más flipado de España y Albert Serra”, reseñaba C. Tangana en su Instagram una reciente foto de ambos, refiriéndose a sí mismo. De formación filósofo, defiende que para perdurar el artista debe estar en movimiento y a la altura de los tiempos, es decir cambiante. No solo de estilo musical como él, que empezó en el rap haciéndose llamar 'Crema' en 2008 con un micro y un ordenador en casa. Incluso de disciplina: además del audiovisual, se ha aventurado en la moda.

Rosalía y Rigoberta Bandini

De 'Crema' solo se dejó la C. antes de volverse ‘mainstream’ y, haciendo honor a su nuevo nombre artístico, buscar tangana con las feministas. Al tiempo que despegaba el ‘Me too’, él ganaba popularidad en 2017 con ‘Mala mujer’ y, un año antes, con el himno generacional ‘Antes de morirme’, que cantaba con una tal Rosalía que ya presentaba en sus conciertos como “la próxima gran estrella de la música española”.

Con la humildad suficiente para rendirse al talento ajeno, también puso en órbita a una desconocida Rigoberta Bandini al incluir ‘In Spain we call it Soledad’ en una de sus listas de Spotify. Aunque ríos de tinta han corrido sobre su relación con Rosalía, lo cierto es que solo la evoca en sus canciones de desamor. Por lo demás, firmó ocho de las once letras de ‘El Mal Querer’ sin tirarse el pisto y hace años que reconoce que su repercusión internacional está a leguas de la que él tiene.

Hijo de un periodista de Vigo, de ahí ese himno del Celta, C. Tangana ha sido su mejor 'community manager'. Supuestas polémicas, como aquella foto náutica rodeado de beldades en bikini dos días después de lanzar su tema ‘Yate’, que muchos compararon con la de aquel jacuzzi de Jesús Gil, o su despedida a la francesa tras actuar en Operación Triunfo en 2018, no le dieron sino notoriedad. A favor de la monetización del arte desde su más tierna edad, ese mismo año marcaba distancias con Young Beef, que defendía el ‘underground’ en el Primavera Sound. C. Tangana no veía problema alguno en estar en una multinacional y más vendido se sentía cuando trabajaba de camarero a 4,9 euros la hora, le contestaba: se independizó con solo 18 años. Con ‘El Madrileño’ se reinventó, apabulló en Tiny Desk Concerts con una sobremesa gitana y rompió la banca.

‘Avida dollars’, como uno de sus discos, se le ha acusado de apropiación de clase. Pese su aspecto malcarado y su afición al boxeo, tuvo una infancia de clase media, con una madre maestra y una hermana, Ana, once años menor. Pero odia el elitismo y supo ver el potencial de las cintas de gasolinera, la voz de La Húngara y una quinceañera de Sant Esteve SesRovires a la que Àngel Llàcer había tumbado en ‘Tú sí que vales’. Fiel a su olfato, cambio las reglas del juego.