Anabel Pantoja celebra el primer cumpleaños de su hija Alma
Anabel Pantoja lloró en su primer baile con una canción muy especial para ella: "Es la canción de mi hija"
El Juzgado desmiente el sobreseimiento del caso de malos tratos sobre la hija de Anabel Pantoja
Anabel Pantoja está disfrutando de un día súper especial, el primer cumpleaños de su hija Alma. Lo hace en la capital madrileña en compañía de su novio David y de los padres de este, celebrando por todo lo alto a su bebé.
La sobrinísima se ha dejado ver ante las cámaras con una gran sonrisa en su rostro y asegurando que "es el día que quiero pasar con ella" porque "me faltan minutos porque mañana tengo viajar". Feliz, Anabel agradecía las felicitaciones de la prensa y al desearle salud ella añadía "y trabajo".
Lejos de su familia y sus amigos, Anabel se encuentra en Madrid por sus compromisos laborales en 'Bailando con las estrellas', programa que eligió para reaparecer en televisión después de vivir los meses más complicados de su vida tras el ingreso de su hija.
Demostrando la buena relación que hay con sus suegros, la colaboradora de televisión no ha dudado en aprovechar este día al máximo y salía de su domicilio en la capital para celebrar con una comida el primer cumpleaños de Alma con ellos.
