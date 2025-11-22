El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | Catalans de l'any 2025: Javier Cercas i Montserrat Fontané
El Periódico ha dado a conocer los galardonados del título “Catalans de l’Any 2025”, que han recaído en Montserrat Fontané, histórica cocinera de Can Roca durante décadas, y en el prestigioso escritor Javier Cercas. La ceremonia pública tendrá lugar este lunes.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
- Paco Maqueda, obrero desde los 14 años y propietario de una empresa de reformas: 'Con 65 años empiezo a vivir otra vez
- CaixaBank pone a la venta una casa de 224 m² por 22.000 euros: tiene 5 habitaciones y una fachada con encanto
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- ¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido? David Jiménez, abogado y economista, aclara los plazos
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
EL PERIÓDICO lanza 'Desafío Vivienda en 12 meses', un proyecto editorial para entender más el reto de la vivienda
De la intención al impacto: El certificado de sostenibilidad de Be Greenly que te permite reducir costes y ganar credibilidad ecológica
Ofrecido por