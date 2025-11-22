El pódcast de EL PERIÓDICO | Catalans de l'any 2025: Javier Cercas i Montserrat Fontané

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Montserrat Fontané y Javier Cercas

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
El Periódico ha dado a conocer los galardonados del título “Catalans de l’Any 2025”, que han recaído en Montserrat Fontané, histórica cocinera de Can Roca durante décadas, y en el prestigioso escritor Javier Cercas. La ceremonia pública tendrá lugar este lunes.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

