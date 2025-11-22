El pódcast de EL PERIÓDICO | Catalans de l'any 2025: Javier Cercas i Montserrat Fontané

El Periódico ha dado a conocer los galardonados del título “Catalans de l’Any 2025”, que han recaído en Montserrat Fontané, histórica cocinera de Can Roca durante décadas, y en el prestigioso escritor Javier Cercas. La ceremonia pública tendrá lugar este lunes.

