Piqué y Clara Chía, más reservados que nunca: Lamine Yamal, Shakira y un posible anillo de compromiso

El exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, continúa protagonizando titulares más de un año después de su retirada. Acompañado de su pareja, Clara Chía, el empresario fue visto recientemente en Barcelona tras un viaje, pero decidió no responder a las preguntas de la prensa sobre los últimos rumores que le rodean, tanto personales como relacionados con su entorno.

Durante el encuentro con Europa Press, Piqué fue preguntado sobre la supuesta incomodidad de algunos vecinos de su antigua urbanización por la llegada de Lamine Yamal a la vivienda que le habría comprado recientemente. Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, el exjugador optó por el silencio y evitó cualquier tipo de declaración.

Tampoco quiso pronunciarse acerca del altercado que, según se ha informado, habrían protagonizado algunos amigos del joven futbolista durante un evento de la Kings League, competición impulsada por el propio Piqué. El catalán, siempre reservado respecto a temas polémicos, mantuvo la compostura sin ofrecer respuesta.

Respecto a Shakira, quien reapareció públicamente junto a sus hijos, su expareja no comentó nada al respecto, al igual que Clara Chía, que lo acompañaba en todo momento. Ambos mantuvieron una actitud discreta frente a las cámaras cuando se les preguntó por los rumores de una posible boda y si ya habría anillo de compromiso.

El silencio de la pareja años después de comenzar su polémica relación deja clara su postura una vez más de mantenerse alejados de los medios de comunicación, evitando avivar polémicas y ser el centro de atención.