David Bustamante lanza su primer anti-villancico para los fans del Grinch: "Me pareció divertido darle la vuelta al típico villancico"

Ahora que David Bisbal acaba de lanzar un nuevo tema navideño, 'Navidad sin ti', después de que el año pasado arrasara con su versión del 'Burrito sabanero' y su álbum 'Todo es posible en Navidad', su compañero en 'Operación Triunfo', David Bustamante, acaba de lanzar su primer anti-villancico, para retratar a esa otra Navidad a la que nunca se canta, y con la que bien podrían identificarse los fans del Grinch.

El tema, y su correspondiente videoclip, son en realidad una campaña de Wallapop, la plataforma de segunda mano, que anima a los usuarios a vivir la Navidad que deseen y que más les represente.

El cantante cántabro, de 43 años, también ha subido a Wallapop algunos de los productos de su anti-villancico: un jersey navideño, una pala de pádel, una bola de nieve con su foto y una zambomba con dedicatoria.

Demasiado consumismo

Según un reciente estudio elaborado por la citada plataforma, casi la mitad de los españoles (48%) siente que decir que no le gusta la Navidad está mal visto. Además, señalan que lo que menos disfrutan de estas fechas son el consumismo excesivo (59%) y las aglomeraciones (54%).

De acuerdo a los datos, cada año cerca de la mitad de la población soporta en silencio la avalancha de propaganda navideña mientras su entorno se deja llevar por la emoción de las fiestas.

Compuesto por el propio Bustamante, este anti-villancico combina humor e ironía para reflejar las pequeñas frustraciones típicas de Navidad: regalos incorrectos, las comidas interminables, el cuñado que vuelve cada año, el mazapán que se repite en todas las mesas o las luces navideñas que cada año se instalan más pronto.

Destino soñado

Según el último estudio de Wallapop, 4 de cada 10 españoles confiesa que su plan ideal para pasar las festividades navideñas sería viajar a un destino soñado. En este sentido, Wallapop se presenta como un aliado perfecto para financiarlo, dando una segunda vida a aquellos productos que ya no se utilizan. De hecho, según La Red del Cambio, cada persona genera de media un importe adicional de 1.112€ al año comprando y vendiendo productos reutilizados, lo que equivale a una paga extra para un salario medio en España de 20.767 euros brutos anuales.

Objetos del cantante

Además de poner voz a la canción, Bustamante ha subido a Wallapop algunos objetos icónicos de su anti-villancico para inspirar a otros a que también puedan vivir las navidades a su manera. Entre ellos, se encuentra un jersey navideño que representa a la perfección el que le regaló su tía Encarna; una pala de pádel que no necesita porque ya tiene otras tres en casa; las gafas de sol que lleva puestas en su anti-villancico; una bola de nieve con su foto; e incluso una zambomba que incluye una dedicatoria del propio David.

"No todo el mundo vive la Navidad de la misma forma, y me pareció divertido darle una vuelta al típico villancico y hablar de esas cosas que también sentimos muchos, pero que nadie suele cantar", confiesa Bustamante. "A través de esta campaña, Wallapop nos invita a ser auténticos, a no sentir la presión de cumplir con lo que 'debería ser', y a celebrar estas fechas a nuestra manera", recalca el cantante.

El 'error' previo en redes

La campaña comenzó con un directo en Instagram donde Bustamante aparecía, junto a su hermano, criticando, entre risas, los clichés de la Navidad. El perfil de Cabronazi se hizo eco de este 'despiste' despertando la curiosidad de miles de personas.

Días más tarde, y cuando todo parecía apuntar a una disculpa pública, el artista reapareció con un vídeo donde presentaba su primer anti-villancico: una canción en la que se recogen los tópicos navideños más cuestionados: sonreír todo el rato, fingir, los regalos que no pedimos, el mazapán, comer por comer, aguantar a los 'cuñaos', esas campanadas que no se entienden, desmontar el belén y la lucecita... Puro espíritu Grinch.