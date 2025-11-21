La reparación de Antonia Dell'Atte que llega tarde, pero llega

Bárbara Rey, Mar Flores, Rocío Carrasco, Antonia Dell’Atte, Isa Pi, María Jiménez, Faina Betancourt… La lista de mujeres que llevan años relatando las violencias que han sufrido es interminable. Y casi siempre lo han hecho en el mismo escenario: frente a las cámaras y micrófonos de la prensa del corazón. Los medios disponíamos de un altavoz privilegiado para transformar esos testimonios en un espejo social, en un espacio de reparación y justicia. Y, aun así, demasiadas veces elegimos lo contrario. Durante décadas convertimos ese altavoz en un escenario donde los premiados eran los agresores mientras ellas eran sometidas a nuevas dudas, nuevos juicios y nuevas revictimizaciones. Las víctimas se veían obligadas a justificar su dolor mientras en muchos platós se aplaudía a Carlo Costanzia, Ángel Cristo, “el Yoyas” y tantos otros.

Con la perspectiva que dan los años, resulta inevitable preguntarse cómo es posible que, con un caso como el de Antonia Dell’Atte, que lleva 38 años denunciando públicamente haber sufrido malos tratos por parte de Alessandro Lequio, haya hecho falta tanto tiempo para que el ecosistema mediático reaccionara. En 2004, Lequio demandó a Dell’Atte por injurias y calumnias, pero la demanda fue desestimada al considerar el juez que la modelo aportaba elementos suficientes para demostrar que no mentía.

Aun así, ese revés judicial no provocó una retirada prudente de Lequio. Al contrario. Mantuvo un asiento privilegiado en tertulias y entrevistas. Y ahí está el problema. Porque lo que hacía no era entrevistar: era interrogar, cuestionar y poner en duda a mujeres que estaban relatando violencias machistas. Ese despropósito convirtió a los medios en agentes directos de violencia mediática. Permitir que el italiano, al que su expareja llevaba décadas señalando como su maltratador, evaluara públicamente la credibilidad de otras víctimas no fue solo una irresponsabilidad profesional. Fue una forma de perpetuar la impunidad que históricamente ha protegido a determinados perfiles de este país. A Lequio se le otorgó un espacio desde el que podía cuestionar a otras víctimas aun cuando su propia trayectoria pública estaba marcada por el relato insistente de Dell’Atte.

Por eso el despido de Alessandro Lequio de Mediaset es un acto reparador.

Reparador para Antonia Dell’Atte, que ha pasado casi cuatro décadas siendo tratada como exagerada, problemática o resentida. Reparador para todas las mujeres que tuvieron que sentarse delante de él en un plató sabiendo que su versión sería escrutada con más dureza que la de cualquier otro personaje. Y reparador, sobre todo, para las mujeres que miraban la televisión desde sus casas y comprendían que, si algún día necesitaban contar algo parecido, tampoco serían creídas.

A raíz del despido de Lequio, las Mamarazzis pudimos hablar con Dell’Atte. La encontramos emocionada, afectada, consciente de que esperaba ese gesto desde hacía demasiado tiempo. “He tardado 38 años pero sabía que se acabaría haciendo justicia”, nos dijo. También nos lanzó un mensaje claro: “Que hablen ahora todas las personas que sabían lo que pasaba, todas las que lo han protegido y me han silenciado”. El despido llega tarde. Muy tarde. Pero abre, nuevamente, una puerta que debería marcar un antes y un después porque las víctimas no necesitan nuevos juicios ni más interrogatorios disfrazados de periodismo. Necesitan que las escuchen y que las crean. Esperemos que la impunidad, por fin, esta vez sí haya terminado.