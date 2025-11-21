¿Quién ha ganado Miss Universo 2025? Gran polémica tras llamar 'tonta' a la ganadora

La noche del viernes en Tailandia culminó con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, un evento que trascendió la pasarela para convertirse en un símbolo de resistencia y empoderamiento femenino. La representante mexicana, cuya trayectoria en el certamen estuvo envuelta en una polémica viral, logró conquistar el título en una edición cargada de expectación y giros inesperados. Su victoria es un reflejo de su fortaleza y la capacidad de las mujeres para alzar la voz frente a la injusticia.

El incidente que conmovió al mundo

Días antes de la gran final, Fátima Bosch, de 25 años, modelo y diseñadora, fue protagonista de un dramático altercado que rápidamente captó la atención global. Un ejecutivo del certamen, Nawat Itsaragrisil, empresario y presentador, cuestionó severamente a Miss México y llegó a calificarla de "tonta" durante una reunión. El motivo aparente de esta reprimenda fue un supuesto incumplimiento en la publicación de contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales. La escena, transmitida en vivo y difundida masivamente, mostró a Bosch abandonando la sala con visible indignación, seguida por varias de sus compañeras.

Ante los medios, la mexicana expresó su sentir con determinación: "Lo que ha hecho su director es una falta de respeto: me dijo tonta". Además, enfatizó la importancia de hacer pública la situación: "El mundo debe ser testigo de esto, porque somos mujeres independientes y este espacio nos permite hacer oír nuestra voz". Este pronunciamiento generó una ola de apoyo feminista sin precedentes, atrayendo la solidaridad de múltiples celebridades y figuras públicas. Incluso la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, elogió la valentía de Bosch, destacándola como un "ejemplo de cómo las mujeres" deben "alzar la voz". La presión mediática y el repudio generalizado llevaron a Nawat a emitir una disculpa pública. La firme respuesta de Bosch ante el incidente acentuó la expectación en torno a su participación, convirtiéndola en una de las concursantes más seguidas y comentadas.

Un país volcado en su reina

El impacto de Fátima Bosch trascendió las fronteras de la competencia. En México, su historia se convirtió en un tema central en medios y redes sociales, generando un fervor popular pocas veces visto. En Villahermosa, la capital de Tabasco y ciudad natal de la joven, miles de personas se congregaron en un estadio de béisbol para seguir la transmisión en directo del certamen. El ambiente era de pura emoción y orgullo.

Cuando se anunció la coronación de la tabasqueña, la multitud estalló en vítores y aplausos de júbilo, coreando al unísono "¡México, México!". El cielo se iluminó con fuegos pirotécnicos, sellando un momento histórico y de celebración nacional. Este apoyo incondicional demostró la conexión profunda entre la concursante y su gente, quienes vieron en ella a una representante digna de sus valores y aspiraciones. La victoria de Bosch se convirtió así en un triunfo colectivo, un símbolo de la perseverancia y el carácter del pueblo mexicano.

Detrás de escenas: caos y acusaciones

La edición de Miss Universo 2025 estuvo lejos de ser un camino de rosas. Antes de la coronación de Bosch, el certamen enfrentó momentos de caos y controversia entre bastidores. Uno de los episodios más relevantes fue la renuncia de dos de los ocho jueces en la recta final. El compositor francés Omar Harfouch, uno de los jueces dimitentes, alegó que el concurso estaba amañado debido a una "votación secreta e ilegítima" realizada sin la participación del jurado oficial. En un comunicado publicado en Instagram, Harfouch afirmó que "esta votación fue realizada por personas que no son miembros reconocidos del jurado oficial" y que al menos una de las personas involucradas tenía una "relación sentimental con una concursante", sin proporcionar nombres. La Organización Miss Universo, por su parte, negó rotundamente las acusaciones, asegurando que "no se creó ningún jurado improvisado".

Otro juez, el exfutbolista francés Claude Makelele, también se retiró de su posición, citando "razones personales imprevistas" en sus redes sociales. A estos incidentes se sumaron las desafortunadas caídas de algunas concursantes. Durante la ronda de trajes típicos, Miss Gran Bretaña, Danielle Latimer, tropezó y cayó de bruces en el escenario. De manera más preocupante, la concursante de Jamaica, Gabrielle Henry, tuvo que ser hospitalizada tras caer del escenario principal durante la presentación de los vestidos de noche. El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, informó en un comunicado que Henry estaba "descansando bajo observación médica" y que, afortunadamente, no había sufrido lesiones graves. Estos eventos añadieron una capa de tensión y drama a un certamen ya de por sí cargado de emociones.

A pesar de todos los desafíos y la controversia que rodearon esta edición, Fátima Bosch se alzó con la corona de Miss Universo 2025, dejando una huella imborrable y marcando el camino para futuras generaciones de mujeres que aspiran a ser más que solo un rostro bonito. Además, durante la ceremonia se reveló que Puerto Rico será la sede del concurso en su edición de 2026, celebrando sus 75 años de historia.