Inesperado giro
Tita Cervera renuncia a la nacionalidad suiza y pierde el título de baronesa Thyssen
La decisión estaría encaminada a la obtención de la nacionalidad andorrana y a la protección de su patrimonio cara a sus hijas, Carmen y Sabina Cervera
Tal como informa el portal 'Vanitatis' y también recoge 'Semana', Carmen Thyssen vuelve a ser Tita Cervera. María del Carmen Rosario Soledad Cervera y Fernández de la Guerra (Sitges, 23 de abril de 1943) ha puesto fin al vínculo legal que la unía al apellido Thyssen-Bornemisza y al título de baronesa, que utilizaba desde su matrimonio con Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza en 1985. La decisión llega tras renunciar de forma voluntaria a la nacionalidad suiza, condición necesaria para obtener la ciudadanía andorrana, país que no permite la doble nacionalidad salvo en circunstancias excepcionales.
La legislación suiza es clara: al perder la ciudadanía, también desaparece el derecho documental a usar los apellidos inscritos en su registro civil. En su caso, esto supone la eliminación de 'Thyssen-Bornemisza' de su documentación oficial y, con ello, la pérdida del único soporte jurídico del título nobiliario ligado al apellido Bornemisza. En el imaginario colectivo seguirá siendo 'la baronesa', pero administrativamente ese título ya no estará ligado a ella.
Decisión patrimonial
El movimiento, lejos de ser sentimental, responde a una reorganización patrimonial y sucesoria. A sus 82 años, Cervera busca simplificar su situación legal y proteger su legado artístico de cara al futuro de sus hijas, Sabina y Carmen. Tras años de residencia en Andorra, donde posee varias propiedades desde 2015, ahora es también ciudadana del Principado.
