Tita Cervera reivindica su legado ante las afirmaciones de que ha renunciado a su apellido y a su título nobiliario: "Soy la baronesa Thyssen-Bornemisza"

Este miércoles saltaba la noticia: Carmen ‘Tita’ Cervera renunciaba de forma voluntaria a la nacionalidad suiza, condición necesaria para obtener la ciudadanía andorrana -país que no permite la doble nacionalidad salvo en circunstancias excepcionales- y, con ello, a su apellido Thyssen-Bornemisza y al título nobiliario ligado a él: baronesa Thyssen.

Sin embargo, Tita Cervera ha querido matizar la información.

Cervera adoptó el apellido en 1985 al casarse con el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza en Inglaterra. Tras el fallecimiento de su marido, la baronesa decidió conservar el apellido Thyssen-Bornemisza.

Renuncia a la nacionalidad suiza

Y la revista 'Vanitatis' informaba este miércoles de que la baronesa había solicitado recientemente una renuncia voluntaria de su nacionalidad suiza, presuntamente para reordenar su herencia y simplificar los futuros procesos legales.

Al realizar esta renuncia, Cervera perdería de forma inmediata su pasaporte suizo y toda la documentación ligada a su identidad, en la que consta el apellido Thyssen-Bornemisza.

Al romper toda vinculación jurídica con el estado suizo, el apellido, que adquirió al casarse, dejaría de ser válido y, por lo tanto, también el derecho de ostentar el título de baronesa.

Dicho medio también afirmaba que la baronesa Thyssen habría acudido al registro civil español para establecer el nombre de Carmen Thyssen como su nombre de pila y conservar de este modo el apellido de su marido.

Respuesta de Tita Cervera

Ante estas afirmaciones, la baronesa ha roto su silencio y ha confirmado a 'El Mundo' que no ha renunciado a nada y continúa siendo baronesa.

"En una ocasión le dije a un abogado que era hora de dejar el pasaporte suizo porque ya tengo el de Andorra, así que pensé que no había ninguna necesidad de andar pagando impuestos en todas partes", ha revelado Cervera.

Pero la baronesa añade que ha dejado de tener relación con este abogado y, para más inri, le acusa de haber filtrado información que carece de fundamento.

"Ese sigue siendo mi título"

"Al final no sé si se llevó a cabo dar por finalizado el documento suizo, yo no le di más importancia. En todo caso, es disparatado ligar un pasaporte a un matrimonio. Yo me casé y [...] desde ese matrimonio soy la baronesa Thyssen-Bornemisza. Mi marido se murió siendo yo su esposa y no me he vuelto a casar, ese sigue siendo mi título", explica al mismo medio.

Cervera también añade que, en todo caso y aunque los registros cambiaran, para ella su estatus nobiliario permanece vigente en el imaginario público.