Mandarina, bergamota y pimienta rosa... La perfumista Sandra Iruela aventura a qué olerían Rosalía y sus canciones si fueran una fragancia

¿Cómo suena un perfume? ¿Y a qué huele una canción? La perfumista catalana Sandra Iruela, CEO de la empresa Sandir, que desarrolla olores corporativos, se ha propuesto responder a estas preguntas traduciendo el universo de Rosalía -su fuerza, su dualidad y su imaginario artístico- en una fragancia conceptual. El resultado es un experimento sensorial que conecta música y olfato y que, según Iruela, permite "escuchar un perfume y oler una canción".

La fragancia imaginada por la perfumista arranca con una apertura "explosiva", inspirada en la entrada escénica de Rosalía: mandarina, bergamota y pimienta rosa, una combinación 'luxminosa' y efervescente.

"Es Rosalía llegando, directa y eléctrica", explica.

En el corazón de la composición aparecen jazmín, flor de naranjo y una rosa contemporánea, que representan la dualidad constante de la cantante: tradición flamenca y modernidad radical, delicadeza y determinación.

La base se construye con sándalo, almizcle blanco y ámbar gris, reforzada por un toque dulce de caramelo o frutas rojas. Para Iruela, esta mezcla encarna "el magnetismo de Rosalía, su capacidad de permanecer en la memoria".

Canciones por aromas

Iruela también ha imaginado cómo olerían algunas de las nuevas canciones del último trabajo de la artista, 'Lux'. "Las canciones tienen notas y ritmo. Los perfumes también", afirma la perfumista.

🌸 'Magnolia': un aroma fresco y luminoso, con la delicadeza de un floral moderno.

🎼 'Berghain': cuero, especias e intensidad nocturna, inspirado en la estética del club berlinés.

🦪 'La Perla': notas marinas y cítricos suaves, un equilibrio entre inocencia y sensualidad.

Un arte contemporáneo

Este ejercicio forma parte de la mirada creativa de Iruela, que recientemente ha impulsado la iniciativa 'El arte de perfumar', un proyecto que reivindica el perfume como disciplina artística y que busca acercar al público la parte más emocional del oficio. "Perfumar es pintar con esencias", defiende. "Quiero que la sociedad entienda que detrás de cada aroma hay una historia", subraya Iruela.

Su propuesta parte de una idea sencilla: la música de Rosalía no solo se escucha, sino que se siente. Con esta interpretación olfativa, la perfumista añade una capa más al universo de la cantante, que ahora puede experimentarse también a través del olor.

Una Rosalía que vibra, que permanece y que, por un instante, puede percibirse en el aire.