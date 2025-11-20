Carmen, una de las mellizas de Tita Cervera, deja Andorra y se muda a Barcelona

Carmen Thyssen, una de las hijas mellizas de Tita Cervera (82 años), ha decidido dar un paso importante en su vida personal y académica: independizarse y trasladarse a Barcelona para comenzar una nueva etapa universitaria.

La joven, de 19 años, que destaca por su carácter decidido, su discreción y su madurez, ha querido dar este paso de forma progresiva pero firme, aunque sigue manteniendo una estrechísima relación con su madre.

Según adelanta 'Semana', la ya exbaronesa viajó recientemente a la capital catalana para acompañar a su hija en el proceso de instalación, ayudándola con los preparativos y mostrándole su apoyo. Las imágenes de ambas paseando por Sarrià, en la zona alta de Barcelona, reflejan la complicidad entre madre e hija.

Cambio de carrera

El cambio de ciudad responde de manera directa a su formación universitaria. El pasado curso, Carmen inició Administración y Dirección de Empresas (ADE) en Sant Cugat del Vallès, pero la experiencia no terminó de encajar. A los pocos meses regresó al hogar familiar en Andorra para replantear su futuro.

Este año ha apostado por una vía completamente distinta: se ha matriculado en el grado de Derecho en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Una decisión que, según su entorno, encaja mejor con sus intereses.

Para esta nueva etapa, ha preferido instalarse en un piso independiente, en Sarrià, en lugar de repetir en una residencia de estudiantes.

Sabina, artística y reservada

Mientras Carmen se abre camino en Barcelona, su hermana melliza, Sabina, ha optado por un rumbo distinto. Más reservada y de perfil artístico, continúa viviendo en Andorra, donde mantiene una rutina tranquila. Pese a sus diferencias, ambas siguen muy unidas y con contacto permanente.

En los últimos años, Carmen ha ido adquiriendo un papel cada vez más visible en la vida pública, acompañando a su madre a exposiciones, presentaciones y actos institucionales vinculados al vasto patrimonio artístico familiar.

Hace un año asistió junto a Tita a la presentación del futuro Museo Carmen Thyssen Barcelona. Allí expresó sentirse "enormemente feliz" de participar en el proyecto, un gesto interpretado como un guiño claro a su implicación en la preservación del legado materno.

Las mellizas de Tita Cervera, Carmen y Sabina, nacieron en 2006 en Los Ángeles mediante gestación subrogada. A lo largo de su infancia y adolescencia, ambas crecieron alejadas del foco mediático, primero entre la Costa Brava y Suiza y, más tarde, en Andorra, donde la familia logró mantener la estabilidad y discreción que buscaba. Sin embargo, con su entrada en la vida adulta, especialmente en el caso de Carmen, la exposición pública ha empezado a aumentar.