El cambio de Marta Sánchez sorprende tanto que hasta la IA la confunde: "Ni guiñando los ojos le encuentro el parecido"

Marta Sánchez ha vuelto a la escena musical con un nuevo trabajo en el que repasa sus 40 años de carrera. La artista, que cumplió 59 años en mayo, compartió en Instagram las primeras imágenes de su videoclip, un adelanto que pretendía celebrar una trayectoria marcada por reinvenciones constantes. Sin embargo, la conversación en redes tomó un rumbo distinto al esperado.

“Pensé que era Malú 😮”, ironiza @mluisa61165, haciendo un guiño a su transformación. “Marta Sánchez? De qué edad son las fotos?”, comenta @maricarefer.

Cuando el maquillaje confunde hasta a la inteligencia artificial

El aspecto de la artista en el nuevo videoclip ha sorprendido hasta a los algoritmos. Un usuario de Threads, @santiliebanarado, asegura haber probado la herramienta de reconocimiento de Google ('Google Lens') y muestra cómo el sistema identifica a Malú en vez de a Marta Sánchez.

El comentario no ha tardado en hacerse viral, alimentando la conversación sobre el papel del maquillaje en una industria donde la imagen es tan determinante.

Según explica el usuario, “ni la inteligencia artificial es capaz de reconocerla”, algo que muchos se han tomado con humor y, otros, con preocupación.

Los usuarios de esta red social muestran su asombro tras ver su cambio físico, como @sandysweet2023, que dice: "Yo creí q era Carmen Lomana con filtros, o Remedios Cervantes o yo que sé..." o @libertyblanco: "Porque has dicho que es Marta Sánchez, porque ni guiñando los ojos le encuentro el parecido😂".

Una tendencia que va más allá de Marta Sánchez

Otras artistas como Alaska o Madonna también han generado debate por transformaciones visibles ligadas al maquillaje o los filtros. En un contexto de hiperexposición, la línea entre creatividad estética e irreconocibilidad parece cada vez más difusa.

¿Se ha puesto de moda la falta de autenticidad?

El caso de Marta Sánchez reabre una conversación que va más allá de una imagen concreta. Entre comentarios divididos y algoritmos desorientados, surge una pregunta que resuena entre los usuarios: ¿Puedes considerar excesiva una intervención estética cuando ni siquiera la inteligencia artificial reconoce a las estrellas?

La cantante, mientras tanto, continúa promocionando su nuevo proyecto, fiel a una carrera en la que, una vez más, vuelve a hacer hablar a medio país.