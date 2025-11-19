Mamarazzis: de Lamine Yamal a Cayetano Rivera, los protagonistas de la semana

Un nuevo episodio del pódcast de las Mamarazzis ha llegado este miércoles con el repaso semanal al universo de la crónica social. Lorena Vázquez y Laura Fa han indagado en las bodas que han ocupado las portadas de las revistas de esta semana, el accidente de tráfico y el nuevo romance de Cayetano Rivera con una reportera, el fallecimiento de Encarnita Polo y la polémica fiesta de Lamine Yamal en Luz de Gas.

Las Mamarazzis han arrancado el programa comentando la boda de Luis Medina y Clara Caruana, celebrada el pasado 14 de noviembre. A pesar de que ella era desconocida hasta ahora para la prensa del corazón, es nieta del barón de San Petrillo, José Caruana Gómez de Barreda, y de la marquesa de Villamayor de Santiago, Ethelvina Velázquez Stuyck.

Otro enlace que ha protagonizado la semana es el del exfutbolista Santiago Cañizares y Noemí, que se han dado el 'sí, quiero', tras seis meses de relación. La historia sentimental de Cañizares, según las Mamarazzis, ha sido rápida: en abril estaba “llorando y sufriendo por una ruptura” y, unas semanas después, según ellas, empezó a hacer 'scroll' en las redes sociales hasta que se encontró con Noemí y "se le pasó la tristeza".

Las polémicas de Cayetano Rivera

Otro de los protagonistas de este episodio del pódcast ha sido Cayetano Rivera, actualmente, según las periodistas, uno de los personajes más buscados para conceder una entrevista.

El torero acudió esta semana a una vista judicial relacionada con el accidente que tuvo a las puertas de la urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla, en el que se llevó por delante una rotonda provocando destrozos en el mobiliario urbano y la caída de dos palmeras. Rivera se enfrentaba a un juicio rápido por abandonar el lugar del siniestro sin esperar a la policía y un delito de desobediencia por su negativa a realizarse la prueba de alcoholemia cuando los agentes se presentaron en su domicilio minutos después del suceso.

Mamarazzis - De Lamine Yamal a Cayetano Rivera, los protagonistas de la semana

Estos delitos podrían acarrearle al diestro una pena de entre 6 meses y 1 año de prisión, de 1 a 4 años de retirada del carnet de conducir, y una multa de 80 euros, además de pagar la reparación de los destrozos, que ascendería a una cantidad superior a los 7.000 euros.

Vázquez y Fa también han hablado de la relación especial entre el torero y la reportera Gemma Camacho. La pareja se conoció cuando ella le estaba haciendo una entrevista a él y ya han viajado juntos a Milán. Camacho ya se ha pronunciado públicamente con total naturalidad y ha explicado que los dos están solteros y que se están conociendo sin etiquetas.

El fallecimiento de Encarnita Polo

El pódcast de este miércoles también ha abordado la muerte de Encarnita Polo. La cantante se encontraba en una residencia de Ávila cuando, de madrugada, otro residente habría entrado en su habitación y la habría ahorcado mientras ella dormía. Los trabajadores acudieron al oír ruidos, pero ya no pudieron hacer nada. El presunto autor, según han informado algunos medios de comunicación, sufría un inicio de trastorno mental.

El periodista Carlos Quílez explicó en el programa de Sonsoles Ónega que podría tratarse de un posible error humano, como podría ser"un cambio de guardia o que los supervisores estuvieran con otro usuario. "¿Por qué están mezclados los residentes con problemas de salud mental con los que son autónomos?", se preguntan las Mamarazzis, que aseguran que con este fallecimiento se ha abierto un debate social que "pone el foco en una cosa que es importante que es qué ocurre en las residencias cuando los protocolos de seguridad no funcionan".

Las Mamarazzis también han salido en defensa de la hija de Encarnita, Raquel, tras las palabras de Rappel en las que afirmaba: "Creo que su hija sobra en el funeral y lo digo con un par de narices. Ahora va a ir al funeral, ¿a qué? ¿A que le demos el pésame?". "La hija se ha hecho cargo de ella siempre. Que estuviera en una residencia no quiere decir que no la quisiera", han manifestado las periodistas.

El regreso del rey Juan Carlos

El episodio también ha recordado la inminente visita del rey Juan Carlos I, prevista para el 22 de noviembre, cuando asistirá a un almuerzo en el Palacio del Pardo para conmemorar los 50 años de monarquía en España. Según las Mamarazzis, solamente participará en este acto privado y acudirá "como padre del rey Felipe VI, no como exmonarca". De hecho, según 'El Mundo', realizará una visita exprés sin pasar la noche en España.

La fiesta de Lamine Yamal

El futbolista Lamine Yamal también ha protagonizado el pódcast de las Mamarazzis tras conocerse que asistió a una fiesta privada en la discoteca Luz de Gas, como informó Emilio Pérez de Rozas en EL PERIÓDICO. El futbolista pidió que los asistentes dejaran el móvil en la entrada y solamente podían acceder al reservado las chicas, que además no pagaban las consumiciones. Laura Fa ha aprovechado para lanzar un mensaje a las mujeres que acuden a estas fiestas: “Que ellas no dejen que las traten como si fueran ganado”.

Las Mamarazzis también han comentado algunas curiosidades sobre la nueva casa del futbolista, que compró a Shakira y Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat. Según las presentadoras, el jugador del Barça estaría "preocupado por si su 'bus party' cabe en el parking", tendría una zona habilitada para las fiestas y habría pedido "luces LED en forma de sus iniciales: L e Y".

La ruptura de Los Javis

Finalmente, las Mamarazzis han hablado de la ruptura de Los Javis. Según han informado, los directores de cine ya han puesto a la venta su casa por unos cinco millones de euros. "Todo ha sido muy rápido, pero me consta que hacía tiempo que ellos estaban agobiados por cómo comunicar las cosas. Hace bastante que había la ruptura entre ellos", ha explicado Laura Fa.

Cayetano Rivera, protagonista del nuevo episodio de las Mamarazzis

Según algunas fuentes cercanas a la pareja, en la película que están preparando, 'La bola negra', ya trabajan con dos equipos de grabación, uno para cada Javi. Javier Calvo se ha desplazado a México, donde también está de gira Guitarricadelafuente, nombre que sonó como posible tercera persona, mientras que Javier Ambrossi, a pesar de las informaciones, continúa sin pareja, según ha aclarado el entorno de la pareja.

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast 'Mamarazzis' se emite cada miércoles en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y X de este diario. Lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.